Вместе с «Ростелекомом» новосибирцы увидят юбилейное исполнение Седьмой симфонии Шостаковича в Санкт-Петербурге

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» подарит ценителям классической музыки трансляцию концерта Симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, на котором будет исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Событие приурочили к 80-летию со дня премьеры этого сочинения в блокадном Ленинграде.

Юбилейный концерт покажут в Камерном зале Новосибирской филармонии 11 августа 2022 года в 19.00. Вход свободный.

Симфония станет финальной точкой историко-музыкального проекта «Партитура памяти» Санкт-Петербургской филармонии. Благодаря работе над его созданием зрители узнали, как работала филармония во время войны, почему музыка Шостаковича помогла ленинградцам пережить блокаду и в каких еще городах она звучала.

«Новосибирск не мог не присоединиться к этому проекту, потому что во время войны именно у нас находился в эвакуации оркестр Ленинградской филармонии. Именно у нас 9 июля 1942 года состоялась сибирская премьера Седьмой симфонии, на которой присутствовал сам Дмитрий Шостакович. Благодаря техническим возможностям “Ростелекома” эта легендарная музыка вновь прозвучит в нашем городе всего через несколько дней после премьеры в Санкт-Петербурге», – отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

История об исполнении симфонии в блокадном Ленинграде опубликована на официальной странице проекта «Партитура памяти», где собраны архивные документы, фотографии и воспоминания об этом уникальном событии периода Второй мировой войны.

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