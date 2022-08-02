Военкомат Новосибирска раскрыл зарплаты участников спецоперации в Украине

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский военкомат озвучил размер зарплаты военных, принимающих участие в специальной операции на территории Украины.

От 150 тысяч рублей в месяц могут получить участники специальной военной операции в Украине — такую информацию приводят в военном комиссариате Советского и Первомайского районов.

Министерство обороны РФ продолжает агитационную кампанию военной службы по контракту. На соответствующем плакате размещены условия, которые обещают тем, кто отправится в состав армии, принимающей участие в военных действиях на территории Украины.

Таким военнослужащим обещают выплату двух окладов по должности, а также от 150 тысяч рублей в месяц. При этом участие в активных наступательных действиях оплачивается отдельно, также обещается премирование до 300 тысяч за уничтожение техники.

В листовке обозначены и дополнительные льготы, которые можно получить при наличии удостоверения ветерана.

Отмечается, что при заключении контракта на службу губернатором Новосибирской области единовременно выплачивается 200 тысяч рублей.

Среди требований к потенциальным военнослужащим указывается возраст от 18 до 50 лет, категория здоровья «А» или «Б» по годности, а также наличие как минимум 9 классов образования.