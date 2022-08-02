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общество

Военкомат Новосибирска раскрыл зарплаты участников спецоперации в Украине

Фото Военкомат Новосибирска раскрыл зарплаты участников спецоперации в Украине
Фото Военкомат Новосибирска раскрыл зарплаты участников спецоперации в Украине

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский военкомат озвучил размер зарплаты военных, принимающих участие в специальной операции на территории Украины.

От 150 тысяч рублей в месяц могут получить участники специальной военной операции в Украине — такую информацию приводят в военном комиссариате Советского и Первомайского районов.

Министерство обороны РФ продолжает агитационную кампанию военной службы по контракту. На соответствующем плакате размещены условия, которые обещают тем, кто отправится в состав армии, принимающей участие в военных действиях на территории Украины.

Таким военнослужащим обещают выплату двух окладов по должности, а также от 150 тысяч рублей в месяц. При этом участие в активных наступательных действиях оплачивается отдельно, также обещается премирование до 300 тысяч за уничтожение техники.

В листовке обозначены и дополнительные льготы, которые можно получить при наличии удостоверения ветерана.

Отмечается, что при заключении контракта на службу губернатором Новосибирской области единовременно выплачивается 200 тысяч рублей.

Фото Военкомат Новосибирска раскрыл зарплаты участников спецоперации в Украине 2

Среди требований к потенциальным военнослужащим указывается возраст от 18 до 50 лет, категория здоровья «А» или «Б» по годности, а также наличие как минимум 9 классов образования.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
армия
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