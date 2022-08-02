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Яблочный и медовый спас в августе-2022: какого числа по православному календарю

Фото Яблочный и медовый спас в августе-2022: какого числа по православному календарю
Фото Яблочный и медовый спас в августе-2022: какого числа по православному календарю

Freepik.com

В августе россияне по традиции отметят Яблочный и Медовый спасы. В 2022 году Яблочный выпадает на 19 августа, а Медовый на 14-ое.

Медовый спас – 14 августа

Фото Яблочный и медовый спас в августе-2022: какого числа по православному календарю 2

Медовый Спас в народе называют Первым, Мокрым, Маковым и Спасом на воде. Такое медовое наименование у праздника объясняют тем, что соты в ульях к этому времени обычно уже заполнены и пасечники начинают собирать мёд. Бытовало мнение, что если пчеловод «не заломает сота», то соседские пчелы весь мёд похитят. По традиции, с этого дня мёд есть разрешалось, предварительно освятив его в храме.

С Медового спаса у православных начинается двухнедельный Успенский пост – Спасовка (14-27 августа). Во время этого поста тем установлен особый порядок питания. По понедельникам, средам и пятницам — сухоядение. По вторникам и четвергам можно есть горячую пищу без масла. По субботам и воскресеньям допустимы пища с маслом и вино.

Яблочный спас – 19 августа

Фото Яблочный и медовый спас в августе-2022: какого числа по православному календарю 3

Что касается Яблочного спаса, его называют Великий Спас, Спас на горе, Средний Спас. Он совпадает с днём Преображения Господня.

По традиции, в этот день освящают яблоки – самый распространенный плод на Руси, а также другие фрукты нового урожая, которые как раз начинают поспевать. Считалось, что до этого яблоки нового урожая есть недопустимо.

Согласно поверьям, после освящения яблоки получают волшебную силу. Если загадать желание, пока откусываешь их первый кусок, оно точно исполнится.

После Яблочного спаса начинают готовить всевозможные блюда на основе душистых фруктов: с ними пекут пироги и пирожки, варят первое варенье, делают салаты и десерты, украшают ими праздничный стол и дарят гостям. Стоит отметить, что в Яблочный спас тем, кто соблюдает Успенский пост, можно есть рыбу.

Ранее Сиб.фм публиковал рецепт аппетитного пирога на Яблочный спас. Напомним, что в Новосибирске состоялась ярмарка мёда в Медовый спас. Также Сиб.фм писал о том, как правильно отмечать и что подавать к столу на Ореховый спас.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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