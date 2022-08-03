В Новосибирске подростков будут судить за украденные 80 килограммов металлолома

Скриншот с камер видеонаблюдения предоставлен СУ СКР по Новосибирской области
Следователи СКР по Новосибирской области отправили в Центральный районный суд уголовное дело 14-летнего и 15-летнего подростков: этой весной они украли и сдали 80 килограммов металлолома.
На двух подростков 14-ти и 15-ти лет полицейские вышли после того, как начали расследовать кражу 50 килограммов цветного металла с улицы Романова. В общей сложности было похищено конструкций и обломков на 7 тысяч 532 рублей.
Как выяснилось, подростки приметили металл на задворках 2 апреля и помаленьку вынесли его. По пути начинающие бизнесмены попали на кадры камер видеонаблюдения, поэтому очень быстро было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Впрочем, школьники скоро вновь вернулись за партией арматуры, и дело уже было возбуждено по уголовной статье "Грабёж".
"12 апреля подростки обнаружили не менее 50 килограммов арматуры стоимостью 7 532 рубля. Обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили кражу указанного имущества, с целью незаконного личного материального обогащения, скрылись с места преступления,
– рассказали в СУ СКР по Новосибирской области. — В ходе следствия были допрошены очевидцы, проведены очные ставки, осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, назначены и проведены судебные экспертизы".
Судьбу начинающих воришек решит Центральный районный суд Новосибирска. Санкция наиболее тяжёлой статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет, но скорее всего, дело обойдётся принудительными работами.
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