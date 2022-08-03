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общество

35 млрд потратили на ремонт дорог за 5 лет в Новосибирской области

Фото 35 млрд потратили на ремонт дорог за 5 лет в Новосибирской области
Фото 35 млрд потратили на ремонт дорог за 5 лет в Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой Правительства Новосибирской области

За последнюю «пятилетку» на дорожные работы по Новосибирской области было направлено больше 35 миллиардов рублей — их хватило на 1 000 километров дорог.

За последние пять лет на территории Новосибирска и региона было отремонтировано, реконструировано и построено 960 км дорог — суммарно на это выделили больше 35 миллиардов рублей. Кроме того, было установлено около 100 новых светофоров, больше 10,5 тысяч дорожных знаков, и 20 километров дорожного освещения. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйств Новосибирской области Анатолий Костылевский во время пресс-конференции, где подвели итоги первой пятилетки национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Все эти элементы влияют на безопасность дорожного движения, позволяют снизить аварийность», — дополнил Анатолий Костылевский.

Сообщается, что с 2017 года на реализацию работ в рамках проекта БКД было выделено больше 35 миллиардов рублей. Только в 2022 году финансирование составило 9,84 миллиардов рублей: 4,26 миллиарда выделили из федерального бюджета, 5,34 миллиарда пришлись на областной бюджет, и ещё 240 миллионов рублей легли на местные бюджеты.

В этом году работы ведутся на 107 дорожных объектах, 96 из которых — вводные. На 27 из них работы уже завершены, 10 введены в эксплуатацию.

По словам главы регионального минтранса, для Новосибирской области в приоритете — восстановление дорог, которые ведут к социально-значимым объектам: детским садам, школам, больницам.

Также Анатолий Костылевский отметил, что в текущее время идёт работа по формированию региональной пятилетней программы дорожной деятельности на пятилетку с 2023 по 2027 гг. включительно. В этот период акцент будет сделан на опорной сети дорог: автомобильные дороги регионального значения должны быть приведены в нормативное состояние не менее 85% до конца 2027-го.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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