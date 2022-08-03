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общество

Диетолог назвала продукты, предотвращающие развитие онкологии

Фото Диетолог назвала продукты, предотвращающие развитие онкологии
Фото Диетолог назвала продукты, предотвращающие развитие онкологии

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Диетолог Соломатина: арбуз и дыня предотвращают развитие рака.

Популярные среди россиян арбуз и дыня обладают множеством полезных свойств. В частности, они предотвращают развитие рака, рассказала в беседе с NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в составе арбуза больше воды, чем в дыне, есть антиоксидант лекопин, который предохраняет слизистые от разрушений, препятствует развитию онкологических заболеваний и благотворно воздействует на предстательную железу.

В дыне больше витамина С, чем в арбузе, есть бета-каротин, который предохраняет от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Витамин С необходим для поддержания иммунной системы, —

подчеркнула Соломатина.

Диетолог добавила, что в составе арбуза имеется аминокислота цитруллин, которая сохраняет мышечную массу и активно используется спортсменами в виде добавок. Также в арбузе есть калий, оказывающий мочегонный эффект. По словам Соломатиной, арбуз и дыня одинаково полезны для организма, в этой связи диетолог посоветовал употреблять оба лакомства.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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