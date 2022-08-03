Ещё успеете подкормить картофель: чем полить кусты для гигантских клубней в августе 2022

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Правильный уход и подкормка картофеля обязательно даст огороднику крупный урожай. Чем лучше всего полить картофель – выяснил Сиб.фм.
Агрикола «картофельное»
Фаза: бутонизация, начало цветения
Специализированное удобрение, предназначенное конкретно для картофеля и учитывающее биологические особенности этой культуры. Отличается повышенным содержанием калия (16%), а также наличием дополнительных микроэлементов (цинк, бор, молибден, медь и пр.).
Агрикола картофельное не содержит хлора, на треть увеличивает клубнеобразование, улучшает крахмалистость, а также их лежкость во время зимнего хранения. Применять этот минеральный состав несложно — накануне цветения или в самом его начале (не позже, так как в составе есть азот) рассыпать промеж кустов гранулы из расчета 30-40 г/м2.
При желании и для удобства — можно развести их в воде и полить огород, чтобы, соответственно, 30-40 г препарата пришлось на 1 кв. м.
Ультрамаг Бор
Фаза: бутонизация, начало цветения
Высококонцентрированное борсодержащее (11%) жидкое удобрение, усиливающее цветение и ускоряющее процесс плодообразования, а также повышающее содержание крахмала в клубнях. Рекомендован к применению на легких по механическому составу грунтах, имеющих повышенную кислотность.
Предназначен исключительно для листовой подкормки, особо чувствительных к недостатку бора культур. Содержащиеся в нем полезные элементы находятся в доступной форме. Рабочий раствор должен быть свежим, приготовленным непосредственно перед использованием:
Сульфат калия
Фаза: цветение
Когда картофельные кусты набирают цвет, внесение азотных веществ в больших количествах противопоказано. Ведь тогда можно получить пышную ботву, вместо клубней. В то время, как начинают образовываться клубни, растения более всего нуждаются в калии.
Сульфат калия — одно из самых известных и распространенных калийсодержащих удобрений, применяемых для подкормки растений, плохо переносящих хлор (картофель, в том числе). Помимо главного элемента калия (около 50%) он содержит серу, магний и кальций.
Зола
Фаза: цветение
Поистине чудодейственное органическое удобрение — древесная зола, отличающееся богатейшим химическим составом (более трех десятков различных элементов). Этот невзрачный серый порошок бывает разным, но в любом случае калия в нем больше всего.
Для подкормок картофеля лучше приготовить зольный отвар:
Гумат калия
Фаза: полностью весь период вегетации
Органоминеральное удобрение, выполняющее роль антистрессанта и стимулятора роста, прежде всего воздействующего на корневую систему. В его состав входят гуминовые кислоты, калийные соединения, фосфаты, микроэлементы (бор, марганец, медь, железо и др.) и пр.
Гумат калия способствует более интенсивному накоплению крахмала, усиливает иммунитет к болезням и улучшает лежкость клубней. Урожайность увеличивается до 20-45%, а пищевой спелости клубни достигают на 10-15 дней раньше.
Использовать Гумат калия для подкормки цветущего картофеля можно следующим образом:
Ранее Сиб.фм писал о том, что раскрыт рецепт подкормки для помидоров на основе пшена. Агроном рассказала о главной ошибке огородников летом 2022, а также три убойных способа избавиться от вредителей в огороде.
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