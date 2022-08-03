Ещё успеете подкормить картофель: чем полить кусты для гигантских клубней в августе 2022

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Правильный уход и подкормка картофеля обязательно даст огороднику крупный урожай. Чем лучше всего полить картофель – выяснил Сиб.фм.

Агрикола «картофельное»

Фаза: бутонизация, начало цветения

Специализированное удобрение, предназначенное конкретно для картофеля и учитывающее биологические особенности этой культуры. Отличается повышенным содержанием калия (16%), а также наличием дополнительных микроэлементов (цинк, бор, молибден, медь и пр.).

Агрикола картофельное не содержит хлора, на треть увеличивает клубнеобразование, улучшает крахмалистость, а также их лежкость во время зимнего хранения. Применять этот минеральный состав несложно — накануне цветения или в самом его начале (не позже, так как в составе есть азот) рассыпать промеж кустов гранулы из расчета 30-40 г/м2.

При желании и для удобства — можно развести их в воде и полить огород, чтобы, соответственно, 30-40 г препарата пришлось на 1 кв. м.

Ультрамаг Бор

Фаза: бутонизация, начало цветения

Высококонцентрированное борсодержащее (11%) жидкое удобрение, усиливающее цветение и ускоряющее процесс плодообразования, а также повышающее содержание крахмала в клубнях. Рекомендован к применению на легких по механическому составу грунтах, имеющих повышенную кислотность.

Предназначен исключительно для листовой подкормки, особо чувствительных к недостатку бора культур. Содержащиеся в нем полезные элементы находятся в доступной форме. Рабочий раствор должен быть свежим, приготовленным непосредственно перед использованием:

Отмерить нужное количество эмульсии, соответствующее объему опрыскивателя. В нашем случае 5 мл.

Заполнить емкость водой на 2/3 объема.

Влить в опрыскиватель дозу жидкого концентрата при постоянном помешивании раствора.

Долить воды, заполнив емкость полностью. В нашем случае 10 л.

Опрыскать (расход — 10 л на 100 м2).

Сульфат калия

Фаза: цветение

Когда картофельные кусты набирают цвет, внесение азотных веществ в больших количествах противопоказано. Ведь тогда можно получить пышную ботву, вместо клубней. В то время, как начинают образовываться клубни, растения более всего нуждаются в калии.

Сульфат калия — одно из самых известных и распространенных калийсодержащих удобрений, применяемых для подкормки растений, плохо переносящих хлор (картофель, в том числе). Помимо главного элемента калия (около 50%) он содержит серу, магний и кальций.

Применять калий сернокислый (второе название) следует так:

Отмерить нужное количество вещества из расчета 15-20 г на каждый м2.

Рассыпать порошок под основание кустов (после полива или дождя).

Можно растворить в 10 л воды 30-40 г и просто вылить на посадки (5 л на 1 м2)

Зола

Фаза: цветение

Поистине чудодейственное органическое удобрение — древесная зола, отличающееся богатейшим химическим составом (более трех десятков различных элементов). Этот невзрачный серый порошок бывает разным, но в любом случае калия в нем больше всего.

Для подкормок картофеля лучше приготовить зольный отвар:

0,25-0,4 кг всыпать в 5 л кипящей воды.

Держать на очень медленной огне около получаса.

Процедить.

Довести общий объем до 10 л.

Внести под корень — 10 л/1 м2.

Гумат калия

Фаза: полностью весь период вегетации

Органоминеральное удобрение, выполняющее роль антистрессанта и стимулятора роста, прежде всего воздействующего на корневую систему. В его состав входят гуминовые кислоты, калийные соединения, фосфаты, микроэлементы (бор, марганец, медь, железо и др.) и пр.

Гумат калия способствует более интенсивному накоплению крахмала, усиливает иммунитет к болезням и улучшает лежкость клубней. Урожайность увеличивается до 20-45%, а пищевой спелости клубни достигают на 10-15 дней раньше.

Использовать Гумат калия для подкормки цветущего картофеля можно следующим образом:

В 10 л воды развести 100 мл препарата.

Полить кусты, расходуя на каждый м2 около 4-10 л.

Полученным рабочим раствором можно обильно опрыскать ботву картофеля, затрачивая 1-1,5 л/м2 в вечерние или утренние часы. Так питание поступит быстрее.

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