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ГИБДД объявили в розыск жителя Новосибирска за выезд на встречную полосу

Фото ГИБДД объявили в розыск жителя Новосибирска за выезд на встречную полосу
Фото ГИБДД объявили в розыск жителя Новосибирска за выезд на встречную полосу

Фото: группа «АСТ-54»

Выехавшего на встречную полосу водителя объявила в розыск ГИБДД Новосибирска.

3 августа в Новосибирске на перекрестке улиц Кошурникова и Адриена Лежена был замечен автомобиль, который ехал по встречной полосе. Об этом сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».

Экипажи ГИБДД уже получили номер автомобиля и его отличительные черты. За нарушение водителю грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев, сообщает пресс-служба ГИБДД Новосибирска.

Напомним, в ноябре 2021 года Toyota вылетела на встречную полосу и врезалась в столб. Машину «занесло» на дороге, после чего автомобиль оказался на встречной полосе и съезхал на обочину.

Также ранее после выезда на встречную полосу четверо человек погибли в страшной аварии в Красноярском крае. В результате происшествия погибли оба водителя и два пассажира. 30-летняя женщина и двое подростков 12 и 14 лет, которые находились в иномарке, получили травмы.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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