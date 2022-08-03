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ГК "ВИС" отчиталась о строительстве 7 поликлиник в Новосибирске

Фото ГК "ВИС" отчиталась о строительстве 7 поликлиник в Новосибирске
Фото ГК "ВИС" отчиталась о строительстве 7 поликлиник в Новосибирске

Фото: группы ВИС

Группа компаний "ВИС" в Новосибирске продолжает работы по строительству семи поликлиник по проекту государственно-частного партнёрства.

В Новосибирске продолжается строительство сети из семи поликлиник по проекту ГЧП. На работах задействованы около 250 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "ВИС".

Новые медучреждения обеспечат доступной медпомощью жителей Октябрьского, Кировского, Ленинского и Заельцовского районов — всего около 320 тысяч человек. Поликлиники рассчитаны на 6,5 тысяч посещений смен.

На сегодняшний день на двух поликлиниках в Октябрьском районе работы ведутся на отметках 4-х этажей, начата кладка перегородок из кирпича и монтаж окон. В Заельцовском районе сейчас возводится пятый этаж 7-этажной поликлиники, выполняется армирование, устройство опалубки и бетонирование колонн.

В октябре строители планируют закрыть тепловые контуры первых трёх поликлиник. Монолитные работы по ним в среднем выполнены на 83 %, залито почти 15 000 кубометров бетона.

Что касается еще 4 объектов — будущих поликлиник №13, 16, 18 и 22, то там ведутся подготовительные работы.

"Устроены ограждения, начата расчистка территорий и разработка котлованов под фундамент", — сообщили в ГК "ВИС".

Задержку в начале работ там объяснили ростом цен на стройматериалы и последствиями санкций. В связи с этим сметная стоимость объектов перестала соответствовать рыночной и на конкурсы по субподрядным строительным работам не заявился ни один участник.

Потребовалось проведение повторной госэкпертизы с учетом актуальных цен.

"Сегодня графики строительства этих четырёх объектов находятся на согласовании у публичного партнёра. Нормативный срок возведения поликлиник – 2 года", — подчеркнули в компании.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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