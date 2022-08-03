Губернатор Андрей Травников провел мониторинг проектов по развитию социальной инфраструктуры муниципалитетов

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Реконструкция больниц, строительство школ, капремонт учреждений культуры – эти и другие задачи решаются в районах Новосибирской области по утвержденным Правительством государственным программам. Губернатор Андрей Травников оценил качество их реализации на местах и исполнение ранее данных поручений.

На рабочей поездке в Сузунский район глава региона проконтролировал ход работ по реконструкции главного корпуса Сузунской ЦРБ, проводимой в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области».

Губернатор поручил максимально задействовать возможности медицинского учреждения для жителей Сузунского района и соседних территорий, в частности современного операционного блока.

Работы включают строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкцию помещений главного корпуса больницы. Строительство операционного блока завершено – в марте 2022 года началась реализация второго этапа – реконструкция помещений главного корпуса больницы, завершение которой намечено на декабрь 2022 года. В настоящее время ведутся работы по усилению фундаментов, штукатурные работы, монтируются инженерные сети.

Также в ходе рабочей поездки Андрей Травников проверил исполнение поручения по строительству школы в с. Шайдурово, а также ход работ по модернизации школы для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в р.п. Сузун.

В 2021 году в рамках в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» в с. Шайдурово начато строительство школы, рассчитанной на 132 учащихся. Здание отвечает всем современным требованиям, в нем созданы все условия для получения качественного школьного образования: обустроены учебные кабинеты, спортивный и тренажерный залы, вместительные актовый и спортивный залы, способные вместить до 100 человек, удобные гардеробные, библиотека и мастерские.

Глава региона также ознакомился с реализацией проекта, заслушал доклад о работе структурного подразделения «Центр по работе с одаренными детьми в области физической культуры и спорта», созданного на базе школы в рамках реализации поручения Губернатора Новосибирской области, данного в 2018 году.