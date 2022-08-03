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Губернатор Андрей Травников провел мониторинг проектов по развитию социальной инфраструктуры муниципалитетов

Фото Губернатор Андрей Травников провел мониторинг проектов по развитию социальной инфраструктуры муниципалитетов
Фото Губернатор Андрей Травников провел мониторинг проектов по развитию социальной инфраструктуры муниципалитетов

Фото nso.ru

Реконструкция больниц, строительство школ, капремонт учреждений культуры – эти и другие задачи решаются в районах Новосибирской области по утвержденным Правительством государственным программам. Губернатор Андрей Травников оценил качество их реализации на местах и исполнение ранее данных поручений.

На рабочей поездке в Сузунский район глава региона проконтролировал ход работ по реконструкции главного корпуса Сузунской ЦРБ, проводимой в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области».

Губернатор поручил максимально задействовать возможности медицинского учреждения для жителей Сузунского района и соседних территорий, в частности современного операционного блока.

Фото Губернатор Андрей Травников провел мониторинг проектов по развитию социальной инфраструктуры муниципалитетов 2

Работы включают строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкцию помещений главного корпуса больницы. Строительство операционного блока завершено – в марте 2022 года началась реализация второго этапа – реконструкция помещений главного корпуса больницы, завершение которой намечено на декабрь 2022 года. В настоящее время ведутся работы по усилению фундаментов, штукатурные работы, монтируются инженерные сети.

Фото Губернатор Андрей Травников провел мониторинг проектов по развитию социальной инфраструктуры муниципалитетов 3

Также в ходе рабочей поездки Андрей Травников проверил исполнение поручения по строительству школы в с. Шайдурово, а также ход работ по модернизации школы для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в р.п. Сузун.

В 2021 году в рамках в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» в с. Шайдурово начато строительство школы, рассчитанной на 132 учащихся. Здание отвечает всем современным требованиям, в нем созданы все условия для получения качественного школьного образования: обустроены учебные кабинеты, спортивный и тренажерный залы, вместительные актовый и спортивный залы, способные вместить до 100 человек, удобные гардеробные, библиотека и мастерские.

Фото Губернатор Андрей Травников провел мониторинг проектов по развитию социальной инфраструктуры муниципалитетов 4

Глава региона также ознакомился с реализацией проекта, заслушал доклад о работе структурного подразделения «Центр по работе с одаренными детьми в области физической культуры и спорта», созданного на базе школы в рамках реализации поручения Губернатора Новосибирской области, данного в 2018 году.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Правительство Новосибирской области
больница
Сузунский район
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