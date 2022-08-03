«Иванушки International» выступят в Красноярске за 5 млн рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Популярная группа «Иванушки International» даст концерт в Красноярске 28 августа.

Документы об этом разместили на сайте госзакупок. За выступление группы заказчик в лице муниципального «Красгорпарка» заплатит почти 5,4 миллиона рублей. Об этом сообщает "Проспект мира".

В администрации города «Проспекту Мира» сказали, что все подробности приезда группы расскажут позже на специальной пресс-конференции, которая будет посвящена Дню города — она состоится на следующей неделе.

В продюсерском центре Игоря Матвиенко «ПМ» подтвердили, что группа «по плану» готовится к выступлению в Красноярске 28 августа.

На сайте агентства по организации концертов «Концерт-Стар» указана стоимость выступления группы «Иванушки International», которая начинается от 10 тысяч евро до 15 тысяч евро или от 628 тысяч рублей до 943 тысяч рублей по актуальному курсу.