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«Иванушки International» выступят в Красноярске за 5 млн рублей

Фото «Иванушки International» выступят в Красноярске за 5 млн рублей
Фото «Иванушки International» выступят в Красноярске за 5 млн рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Популярная группа «Иванушки International» даст концерт в Красноярске 28 августа.

Документы об этом разместили на сайте госзакупок. За выступление группы заказчик в лице муниципального «Красгорпарка» заплатит почти 5,4 миллиона рублей. Об этом сообщает "Проспект мира".

В администрации города «Проспекту Мира» сказали, что все подробности приезда группы расскажут позже на специальной пресс-конференции, которая будет посвящена Дню города — она состоится на следующей неделе.

В продюсерском центре Игоря Матвиенко «ПМ» подтвердили, что группа «по плану» готовится к выступлению в Красноярске 28 августа.

На сайте агентства по организации концертов «Концерт-Стар» указана стоимость выступления группы «Иванушки International», которая начинается от 10 тысяч евро до 15 тысяч евро или от 628 тысяч рублей до 943 тысяч рублей по актуальному курсу.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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