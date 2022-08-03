Локоть пообещал установить мемориальную доску погибшему на Украине военному

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть извинился за отказ установить мемориальную доску погибшему на Украине военному.

Анатолий Локоть извинился за то, что мэрия Новосибирска отказала матери погибшего на Украине солдата в установке мемориальной доски и пообещал лично принять решения, чтобы установка памятного знака состоялась. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

21-летний ефрейтор Камиль Хабибназаров погиб 6 марта 2022 года в зоне СВО. После его смерти родственники погибшего не могли получить разрешение на установку мемориальной доски на здании школы, где учился погибший.

«Приношу искренние извинения Вере Андреевне, матери ефрейтора Камиля Хабибназарова, его родным и близким за действия моих подчиненных, за бездушный и формальный подход при рассмотрении вопроса об установке мемориальной доски на фасаде школы №24», — написал Анатолий Локоть в своем Telegram-канале.

Похороны бойца состоялись 11 апреля. В группе «Новосибирские татары», принадлежащей Новосибирскому областному татарскому культурному центру, отметили, что Камиль был активным, добрым и жизнерадостным человеком. Он активно участвовал в деятельности татарских организаций, любил свою культуру и продвигал ее в массы.

Напомним, ранее в Бердске похоронили погибшего на Украине 24-летнего лейтенанта Прощалыгина. Проститься с 24-летним лейтенантом прибыли не только близкие, но и его товарищи по военно-командному училищу. Присутствовал на прощальной церемонии и военный оркестр — так военнослужащему отдали последнюю почесть.