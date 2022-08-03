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Локоть извинился за отказ установить мемориальную доску погибшему на Украине военному

Фото Локоть извинился за отказ установить мемориальную доску погибшему на Украине военному
Фото Локоть извинился за отказ установить мемориальную доску погибшему на Украине военному

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть извинился за отказ чиновников мэрии в установке мемориальной доски погибшему на Украине ефрейтору Камилю Хабибназарову.

Новосибирский градоначальник Анатолий Локоть принес извинения матери погибшего в ходе спецоперации ефрейтора Камиля Хабибназарова за отказ чиновников мэрии установить мемориальную доску в память о погибшем военном.

"Приношу искренние извинения Вере Андреевне, матери ефрейтора Камиля Хабибназарова, его родным и близким за действия моих подчиненных, за бездушный и формальный подход при рассмотрении вопроса об установке мемориальной доски на фасаде школы №24", — написал Анатолий Локоть с своем тг-канале.

Как ранее писал Сиб.фм, 21-летнего военнослужащего Камиля Хабибназарова похоронили 11 апреля, погиб он 6 марта.

Камиль учился в школе № 24 Заельцовского района Новосибирска. После гибели героя в школе начали собирать деньги на установку мемориальной доски — всего требовалось около 30 тысяч рублей.

При этом родственники погибшего парня столкнулись с проблемой и не смогли получить разрешение на установку мемориальной доски из-за отказа чиновников.

"Лично вмешался в ситуацию — необходимые решения приняты, мемориальная доска будет установлена", — отреагировал Локоть.

Он добавил, что считает долгом вечно хранить память о подвиге воинов-сибиряков, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины!

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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