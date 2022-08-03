Локоть извинился за отказ установить мемориальную доску погибшему на Украине военному

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть извинился за отказ чиновников мэрии в установке мемориальной доски погибшему на Украине ефрейтору Камилю Хабибназарову.

Новосибирский градоначальник Анатолий Локоть принес извинения матери погибшего в ходе спецоперации ефрейтора Камиля Хабибназарова за отказ чиновников мэрии установить мемориальную доску в память о погибшем военном.

"Приношу искренние извинения Вере Андреевне, матери ефрейтора Камиля Хабибназарова, его родным и близким за действия моих подчиненных, за бездушный и формальный подход при рассмотрении вопроса об установке мемориальной доски на фасаде школы №24", — написал Анатолий Локоть с своем тг-канале.

Как ранее писал Сиб.фм, 21-летнего военнослужащего Камиля Хабибназарова похоронили 11 апреля, погиб он 6 марта.

Камиль учился в школе № 24 Заельцовского района Новосибирска. После гибели героя в школе начали собирать деньги на установку мемориальной доски — всего требовалось около 30 тысяч рублей.

При этом родственники погибшего парня столкнулись с проблемой и не смогли получить разрешение на установку мемориальной доски из-за отказа чиновников.

"Лично вмешался в ситуацию — необходимые решения приняты, мемориальная доска будет установлена", — отреагировал Локоть.

Он добавил, что считает долгом вечно хранить память о подвиге воинов-сибиряков, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины!