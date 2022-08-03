На станции Сузун выполнена комплексная модернизация вокзального комплекса и инфраструктуры

Сегодня, 3 августа, на реконструированной станции Сузун Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника. В числе участников – начальник Западно-Сибирской магистрали Александр Грицай, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, глава Алтайского края Виктор Томенко, железнодорожники, ветераны отрасли, жители и гости поселка.

К профессиональному празднику железнодорожники завершили комплексную реконструкцию станции Сузун, включающую ремонт зданий и сооружений, благоустройство привокзальной территории, модернизацию путевого хозяйства, средств автоматики и телемеханики. На станции реконструировали вокзальный комплекс, железнодорожный переезд и создали современные рабочие места. Общий объем инвестиций превысил 430 млн рублей.

«По нашей доброй традиции мы отмечаем День железнодорожника на одной из станций магистрали, на которой к празднованию проводим комплексную реконструкцию всех существующих обустройств – пути, светофоры, устройства контактной сети, тепло- и водоснабжение и многое другое. Для празднования в 2022 году была выбрана станция Сузун, которая находится на территории Новосибирской области, но по нашему железнодорожному делению является частью Алтайского региона. Помимо создания условий для железнодорожников был реконструирован вокзальный комплекс, посадочные платформы, благоустроили привокзальную площадь. Станция находится на Среднесибирском ходу, грузовые перевозки на котором увеличиваются с каждым годом. Поэтому крайне важно, чтобы выполненная реконструкция станции работала на общее дело», – сообщил Александр Грицай.

Начальник магистрали также отметил успешную реализацию совместных с администрациями Новосибирской области и Алтайского края проектов внутреннего туризма на пригородных железнодорожных перевозках. В частности, в Новосибирской области детей из районов региона знакомят с достопримечательностями Новосибирска, на Алтае туристическая программа знакомит пассажиров с богатством краевой природы.

В свою очередь глава региона Андрей Травников отметил символичность проведения Дня железнодорожника на станции Сузун, объединяющей два региона.

«Железная дорога соединяет судьбы и территории, именно поэтому День железнодорожника в этом году очень символичен. Сегодня у нас есть возможность еще раз подтвердить, что железная дорога соединяет регионы и объединяет жителей Алтайского края и Новосибирской области», – сказал он.