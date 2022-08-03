Труп мужчины на улице в ОбьГЭСе в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

В среду, 3 августа, жители ОбьГЭСа в Новосибирске обнаружили тело мужчины.

3 августа на ОбьГЭСе местные жители нашли труп мужчины, лежащий на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Тело человека нашли на улице около дома № 8 на улице Энгельса. Сообщается, что на место уже прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее в окрестностях деревни Троицк нашли разложившийся труп женщины. Установить личность женщины так и не удалось. Предположительно, погибшая – женщина в возрасте старше 30 лет. Сам труп пролежал в земле около двух лет.

Также в июле житель Новосибирска зарезал знакомого из-за ревности и выкинул труп на помойку. 38-летний подозреваемый ударил оппонента ножом в шею, от чего 51-летний мужчина скончался на месте.