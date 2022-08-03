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общество

Новосибирский робот Николай начал консультировать в Telegram по соцвопросам

Фото Новосибирский робот Николай начал консультировать в Telegram по соцвопросам
Фото Новосибирский робот Николай начал консультировать в Telegram по соцвопросам

Фото pixabay.ru

Разработанный в Новосибирской области робот Николай начал предоставлять круглосуточные виртуальные консультации по социальным вопросам в мессенджере Telegram.

Минцифра Новосибирской области расширила перечень услуг, предоставляемых роботом Николаем. Теперь он может в круглосуточном режиме консультировать граждан по по вопросам социальной защиты. Чат-бот работает на базе мессенджера Telegram.

"Социальный консультант Николай на данный момент может информировать жителей Новосибирской области по следующим услугам: оформление областного семейного капитала; субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг; компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг", — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Также робот предоставляет информацию о том, как вернуть взносы за капремонт, встать на учёт в центре занятости или получить землю на льготных условиях.

"Отправить обращение боту можно по ссылке, выбрав в меню опцию «Начать диалог»", — рассказали разработчики.

В Минцифры уточнили, что для общения с роботом Николаем не требуется дополнительных программ, кроме самого мессенджера Телеграмм. Диалог полностью конфиденциален.

Отмечается, что возможности социального помощника будут расширяться и дальше. К примеру, в скором времени через Николая можно будет проверить статус заявления о выплатах и других популярных у граждан услугах.

Напомним, в июне Робот Николай начал напоминать новосибирцам о сроках ревакцинации от COVID-19.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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