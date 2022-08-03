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общество

Оставят без денег? Будет ли по 10 000 к школе в августе 2022

Фото Оставят без денег? Будет ли по 10 000 к школе в августе 2022
Фото Оставят без денег? Будет ли по 10 000 к школе в августе 2022

Freepik.com

Родители школьников с нетерпением ждут информации о выплате в размере 10 000 рублей на подготовку к школе. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, стоит ли ждать выплату в 2022 году.

Стоит ли ждать выплату 10 000 рублей в этом году?

Фото Оставят без денег? Будет ли по 10 000 к школе в августе 2022 2

Татьяна Буцкая в первую очередь отмечает, что выплата в размере 10 000 рублей в предшествующие года была связана с тяжелой ситуацией в мире, когда многие люди из-за пандемии не выходили на работу или их доходы резко сократились.

«Сейчас одна сложная ситуация сменилась на другую — на первую ступень выходят санкции, когда крупные производители уходят с российского рынка, многие люди теряют работу. В этом случае государство предпринимает точечные меры поддержки россиян, например, предлагает оформить выплату на детей от 8 до 17 лет, которую можно получать ежемесячно, даже в августе текущего года, если вовремя оформить документы, или заключить с государством социальный контракт. Таким образом, что вероятно, фиксированной выплаты для всех граждан, имеющих детей школьного возраста, в 2022 году не будет», — говорит Буцкая.

Будут ли осуществляться выплаты перед школой для многодетных или малообеспеченных семей?

Фото Оставят без денег? Будет ли по 10 000 к школе в августе 2022 3

Мера поддержки многодетных и малообеспеченных семей перед школой, если в семье более 3-х детей, осуществляется на региональном уровне.

«Если семье не хватает средств на обеспечение ребенка всем необходимым перед школой, то родителю или законному представителю ребенка необходимо прийти в региональный МФЦ и обозначить текущую ситуацию, узнать, предоставляет ли регион дополнительные льготы и выплаты на детей в этой ситуации», — объясняет председатель Комитета Госдумы.

На какие льготы в 2022 году могут рассчитывать родители школьников?

Фото Оставят без денег? Будет ли по 10 000 к школе в августе 2022 4

Татьяна Буцкая обозначила несколько видов льгот:

  • бесплатное горячее питание.
  • бесплатное питание в течение дня — для многодетных и малоимущих.
  • бесплатные кружки дополнительного образования.

Ранее Сиб.фм писал о том, кому положены 10000 рублей на детей. Напомним, как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября, а также в ПФР назвали условия получения новой выплаты на детей от 8 до 17 лет.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
школьники
выплаты
семьи с детьми
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