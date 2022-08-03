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общество

По 12 500 всем пенсионерам: будет ли 13-я пенсия в декабре 2022

Фото По 12 500 всем пенсионерам: будет ли 13-я пенсия в декабре 2022
Фото По 12 500 всем пенсионерам: будет ли 13-я пенсия в декабре 2022

Freepik.com

В декабре пожилые граждане впервые могут получить 13-ю пенсию. Уже осенью депутаты намерены внести в Госдуму РФ законопроект о данной выплате.

Как стало известно, законопроект предусматривает выплату дополнительной пенсии каждому пенсионеру в России, то есть — тринадцатая пенсия. Депутаты предлагают выплачивать деньги пожилым россиянам раз в год, при этом делать это нужно в декабре, к новогодним праздникам.

Фото По 12 500 всем пенсионерам: будет ли 13-я пенсия в декабре 2022 2

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сказал следующее:

«Рассчитываем, что инициатива о выплате тринадцатой пенсии будет принята в осеннюю сессию Госдумы с тем, чтобы уже к Новому году российские пенсионеры смогли получить эту помощь».

Также депутат отметил, что партия «Справедливая Россия — За правду» готова объединиться с другими фракциями, чтобы получить поддержку своей инициативы.

Фото По 12 500 всем пенсионерам: будет ли 13-я пенсия в декабре 2022 3

Кроме того, политик подчеркнул, что выплата российским пенсионерам 13-й пенсии «позволит повысить уровень благосостояния граждан, а также будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития страны».

По словам депутата Госдумы, на сегодняшний день в России пенсионеры — это одна из наименее социально защищенных категорий граждан.

Фото По 12 500 всем пенсионерам: будет ли 13-я пенсия в декабре 2022 4

Отметим, что такая инициатива коснется миллионов российских пенсионеров. Инициаторы законопроекта о 13-й пенсии оценили, что для реализации их инициативы из федерального бюджета может потребоваться около 654,8 млрд рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что средняя пенсия в России выросла до 19 300 рублей после индексации на 10%. Также пенсионеры смогут получать компенсацию за расходы на капремонт без документов.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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