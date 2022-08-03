Продавца с Центрального рынка Новосибирска будут судить за амурского осетра

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жительница Новосибирска торговала икрой краснокнижного амурского осётра – теперь ей грозят восемь лет тюрьмы и двухмиллионный штраф.

32-летняя продавщица рыбного павильона стала участницей контрольной закупки. К ней пришёл оперативник и купил около полукилограмма икры амурского осётра за 17 500 рублей. В дальнейшем купюры и стали доказательством незаконного хранения и продажи краснокнижной рыбы.

"18 июня 2021 года в вечернее время обвиняемая в помещении торгового павильона рыбного сектора Центрального рынка города Новосибирска продала лицу, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» икру,

– рассказали в СУ СКР по Новосибирской области. – По данным следствия, с 1 января 2021 по 18 декабря 2021 года индивидуальный предприниматель и обвиняемая, которая была трудоустроена в должности продавца вступили в преступный сговор и организовали незаконные приобретение, хранение и продажу в торговом павильоне Центрального рынка города Новосибирска икры рыб семейства осетровых — амурского осетра".

Сколько на самом деле продали бизнесмен и работник прилавка за целый год – так и не было выяснено. Когда пришли оперативники, они обнаружили около двух килограммов товара.

Сейчас следователи СКР закончили это дело и передали его с обвинительным заключением в Железнодорожный районный суд, который решит судьбу продавщицы – она пока находится на свободе.

Напомним, в Красную книгу России также попал и сибирский осётр, которого разводят искусственно, а потом выпускают в Обь для восстановления популяции.