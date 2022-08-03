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Рефинансирование кредитов наличными от банка «Открытие» вошло в тройку лидеров

Фото Рефинансирование кредитов наличными от банка «Открытие» вошло в тройку лидеров
Фото Рефинансирование кредитов наличными от банка «Открытие» вошло в тройку лидеров

Фото: Банк «Открытие»

Банк «Открытие» в июле вошел в топ-3 рейтинга лучших программ по рефинансированию кредитов наличными на российском банковском рынке по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру».

При составлении рейтинга аналитики «Выберу.ру» сравнили программы рефинансирования банков ТОП-50 и выбрали 20 лучших. В исследовании учитывались значение процентной ставки по договору, размер ежемесячных платежей, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, условия объединения нескольких кредитов, количество подтверждающих платежеспособность документов, наличие страховки и отсутствие скрытых комиссий.

По всем этим параметрам предложение банка «Открытие» вошло в тройку лучших на рынке.

Жителям Новосибирска доступно рефинансирование в банке «Открытие» по фиксированной ставке 8,9%* годовых на весь срок кредитования. Максимальная сумма — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Подать заявку на кредит можно как онлайн, так и в офисе банка.

Рефинансирование может объединить до 10 кредитов, что позволит существенно уменьшить долговую нагрузку и размер ежемесячных платежей. При оформлении кредита заемщик получит бесплатную дебетовую карту с кешбэком. Кешбэк можно использовать для погашения части процентов по кредиту.

Подать заявку и ознакомиться с условиями программы можно на сайте банка.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

рефинансирование
Банк Открытие
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