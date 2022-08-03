Романтика на берегу Оби: как насладиться итальянской кухней под открытым небом

Фото предоставлены отелем River Park

За лето хоть раз нужно провести умиротворенный и романтичный вечер в ресторане на набережной Оби. За уютом, эстетикой и уникальной кухней отправляйтесь в отель River Park. В теплый сезон визитная карточка заведения — это летняя терраса.

Только представьте: вы сидите за столиком, окруженным липами, над головой потолок из листьев, рядом зеленая лужайка, и слышно инструментальную музыку. Такая атмосфера располагает к теплым встречам и задушевным разговорам.

У летней террасы отеля River Park есть специальное меню, и каждый в нем найдет что-то по вкусу. Так, девушки, следящие за фигурой, оценят помидоры по-бакински и стейк из семги, а любители вкусно наесться влюбятся в брускетты с ростбифом и римскую пиццу с итальянскими колбасками и томатами. Кстати, пицца готовится на ваших глазах и с пылу с жару подается из дровяной печи! Это нестареющая классика с ноткой перчинки. Рассчитано на две-три персоны.

Другой хит террасы — паста с кокосовым песто. Это блюдо оценят гурманы, которые постоянно в поисках новых вкусов. Но если вы предпочитаете традиционную пасту, то в меню есть шедевральная карбонара.

Если погода прохладная, посетите ресторан River Park Hotel, где тоже уютно и изысканно. Сейчас особой популярностью пользуется несравненное шаркутье. Это большая доска деликатесов со всего света, куда входят брезаола (итальянская сыровяленая говядина), гуанчиале (копченые свиные щеки), паштет из печени оленя и другие вкусности. Шаркутье выбирают как закуску к дружеским и семейным посиделкам. Кроме того, в ресторане можно позавтракать в формате шведского стола: в будни с 7:00 до 10:00, в выходные с 7:00 до 11:00.

Летняя терраса River Park Hotel будет радовать гостей всё лето ежедневно с 13:00 до 00:00. А по вечерам с четверга по субботу кавер-группа играет легкую и приятную музыку. Бронировать столик лучше заранее: телефон — 285-60-65. Ресторан River Park Hotel работает с 11:00 до 00:00, бронь столика по телефону 349-23-50.

Отель River Park

ул. Добролюбова, 2

Забронировать столик на террасе: +7 (383) 285-60-65

Забронировать столик в ресторане: +7 (383) 349-23-50



riverpark.ru/restaurants/letnyaya-terrasa



vk.com/river_leto

t.me