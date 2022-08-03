Сбербанк подготовил новые продукты ко «Дню поля Новосибирской области»

Фото: Сбер

Сбербанк в Новосибирске станет участником межрегионального «Дня поля», который состоится 5 августа в поселке Тулинский. Специалисты Сбера расскажут посетителям о продуктах экосистемы и инструментах цифровизации агропромышленного комплекса, а также о финансовой и кредитной поддержке сельхозпроизводителей. Гостей площадки Сбера также ждут акции и скидки от компаний экосистемы.

На «Дне поля Новосибирской области» каждый год презентуется самая современная сельскохозяйственная техника, различные виды семян, биопрепаратов и удобрений, а также иная продукция заводов и организаций в сфере агроснабжения.

По словам управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николая Шилова, агрокомплекс – одна из важнейших отраслей российской экономики. Сельскохозяйственные предприятия включают в свою деятельность цифровые решения, и одной из задач компании как экосистемы стало создание решений и условий для повышения эффективности производства. Ознакомиться с примерами разработанных инструментов можно будет на стенде Сбера.