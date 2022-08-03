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экономика

Сбербанк подготовил новые продукты ко «Дню поля Новосибирской области»

Фото Сбербанк подготовил новые продукты ко «Дню поля Новосибирской области»
Фото Сбербанк подготовил новые продукты ко «Дню поля Новосибирской области»

Фото: Сбер

Сбербанк в Новосибирске станет участником межрегионального «Дня поля», который состоится 5 августа в поселке Тулинский. Специалисты Сбера расскажут посетителям о продуктах экосистемы и инструментах цифровизации агропромышленного комплекса, а также о финансовой и кредитной поддержке сельхозпроизводителей. Гостей площадки Сбера также ждут акции и скидки от компаний экосистемы.

На «Дне поля Новосибирской области» каждый год презентуется самая современная сельскохозяйственная техника, различные виды семян, биопрепаратов и удобрений, а также иная продукция заводов и организаций в сфере агроснабжения.

По словам управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николая Шилова, агрокомплекс – одна из важнейших отраслей российской экономики. Сельскохозяйственные предприятия включают в свою деятельность цифровые решения, и одной из задач компании как экосистемы стало создание решений и условий для повышения эффективности производства. Ознакомиться с примерами разработанных инструментов можно будет на стенде Сбера.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

сельское хозяйство
Сбербанк
аграрии
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