Сбитый в Новосибирске 29-летний мотоциклист умер в больнице

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29-летний мотоциклист умер в больнице после столкновения с Toyota в Новосибирске.

17 июля мотоциклист Алексей Ермакович попал в ДТП с Toyota. Сегодня он умер после двух недель в коме в Городской клинической больнице №34. Об этом сообщила его знакомая Юлия для nsk.aif.ru.

Предположительная причина смерти — почечная недостаточность, из-за которой он находился на аппарате жизнеобеспечения. При аварии у также него произошел разрыв печени и большая кровопотеря.

Авария с участием байкера произошла в Заельцовском районе на ул. Георгия Колонды. В ГИБДД Новосибирска до сих пор не пришла к единому мнению о том, как произошла авария. Однако уже сейчас есть 4 свидетеля.

Напомним, вторым участником аварии была 47-летняя женщина, которая находилась за рулём «Тойоты Камри». Известно, что машина двигалась со стороны улицы Окружной в сторону улицы Светлановская. ДТП произошло напротив дома № 5 по улице Георгия Колонды — водитель «Тойоты» не предоставила преимущества водителю мотоцикла, из-за чего и произошло столкновение.

Также ранее в реанимации уже оказался один из новосибирских мотоциклистов: 14 июля похожее ДТП произошло на одном из перекрёстков левого берега.