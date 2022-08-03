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общество

Сближение Марса и Урана можно увидеть в небе над Новосибирском с 3 августа

Фото Сближение Марса и Урана можно увидеть в небе над Новосибирском с 3 августа
Фото Сближение Марса и Урана можно увидеть в небе над Новосибирском с 3 августа

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

С 3 августа жители Новосибирска могут разглядеть сближение Марса с Ураном.

Август 2022 года для новосибирцев ознаменовался встречей двух планет: в ночь на 3 августа в небе над регионом сблизились планеты Марс и Уран. Как объяснили в Большом новосибирском планетарии, в это время на небесной сфере между двумя планетами было всего чуть больше градуса.

Фото Сближение Марса и Урана можно увидеть в небе над Новосибирском с 3 августа 2

Несмотря на то, что непосредственно момент сближения уже прошёл, у новосибирцев всё ещё есть возможность наблюдать Марс и Уран рядом. По информации планетария Новосибирска, в запасе жителей есть ещё несколько дней.

Специалисты планетария отметили: так как сейчас Уран недоступен для наблюдения невооруженным глазом, понадобится приготовить бинокль или телескоп, если хочется увидеть сразу две планеты рядом.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
астрономия
новосибирский планетарий
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