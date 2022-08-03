Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура

Театр Афанасьева откроется в сентябре в Новосибирске

Фото Театр Афанасьева откроется в сентябре в Новосибирске
Фото Театр Афанасьева откроется в сентябре в Новосибирске

Фото: Telegram-канал «Терешкова Анна»

Реконструкция театра Афанасьева в Новосибирске закончится на следующей неделе.

Новосибирский театр Афанасьева начал продавать билеты на спектакли в сентябре. Его реконструкция закончится уже на следующей неделе.

Срок завершения работ по контракту был 15 декабря 2022 года, но строители управились быстрее. Стоимость реконструкции — 630 млн рублей (в 2022 году выделено 293 млн рублей, 81,4 из них – федеральные средства). Сейчас идут последние приготовления, и театр готовится к прибытию актерской группы.

Фотографиями из реставрированного театра поделилась глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Фото Театр Афанасьева откроется в сентябре в Новосибирске 2

Фото Театр Афанасьева откроется в сентябре в Новосибирске 3

Обновленное здание на ул. Максима Горького, 52 откроется для спектаклей уже 2 сентября, но билетная касса работает с 1 августа. Первой постановкой в репертуаре будет «Горе от ума».

Напомним, авторский театр под руководством С. Афанасьева сможет принять до 70 тысяч зрителей в год. Среди обновленного оборудования театра — кофемашина за 900 тысяч рублей. Впрочем, специалисты утверждают, что это адекватная цена для профессиональной техники. Цены на кофемашины могут достигать 2,5 млн рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

62426
Выплата к школе 10 000 рублей: будет или нет в 2022 году - окончательное решение
15129
День ВДВ 2 августа 2022 года: новые красивые открытки в стихах и прозе
11124
"Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля
10753
В 2022 году пенсионеры впервые получат 13-ю пенсию
10503
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
7688
13-я пенсия: российских пенсионеров обрадовали новой выплатой в декабре 2022
7088
Пьяная женщина 14 раз ударила девочку шилом в грудь в Новосибирской области