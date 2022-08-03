Театр Афанасьева откроется в сентябре в Новосибирске

Фото: Telegram-канал «Терешкова Анна»

Реконструкция театра Афанасьева в Новосибирске закончится на следующей неделе.

Новосибирский театр Афанасьева начал продавать билеты на спектакли в сентябре. Его реконструкция закончится уже на следующей неделе.

Срок завершения работ по контракту был 15 декабря 2022 года, но строители управились быстрее. Стоимость реконструкции — 630 млн рублей (в 2022 году выделено 293 млн рублей, 81,4 из них – федеральные средства). Сейчас идут последние приготовления, и театр готовится к прибытию актерской группы.

Фотографиями из реставрированного театра поделилась глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Обновленное здание на ул. Максима Горького, 52 откроется для спектаклей уже 2 сентября, но билетная касса работает с 1 августа. Первой постановкой в репертуаре будет «Горе от ума».

Напомним, авторский театр под руководством С. Афанасьева сможет принять до 70 тысяч зрителей в год. Среди обновленного оборудования театра — кофемашина за 900 тысяч рублей. Впрочем, специалисты утверждают, что это адекватная цена для профессиональной техники. Цены на кофемашины могут достигать 2,5 млн рублей.