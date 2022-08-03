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общество

В Новосибирске чиновник получил условный срок после гибели 10-летнего мальчика от тока

Фото В Новосибирске чиновник получил условный срок после гибели 10-летнего мальчика от тока
Фото В Новосибирске чиновник получил условный срок после гибели 10-летнего мальчика от тока

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Новосибирского чиновника Сологубова осудили условно за смерть 10-летнего мальчика от удара током в 2019 году.

2 августа в Кировском районном суде огласили приговор чиновнику из администрации Кировского района: его признали виновным в халатности, из-за которой после удара током скончался 10-летний мальчик.

2 августа Сергей Сологубов, начальник отдела-районной административно-технической инспекции, был признан виновным в преступлении по статье 293 ч. 2 УК РФ — халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Наказанием представителя районной администрации стали два года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года, а также с лишением на два года права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах госвласти и местного самоуправления.

По информации Кировского районного суда, в настоящий момент приговор не вступил в законную силу.

Трагический инцидент произошёл в июле 2019 года: 10-летний мальчик гулял по отвалам грунта в районе свалки и получил мощный удар током от высоковольтного провода — после этого мальчик скончался.

Как писал Сиб.фм, в 2021 году был осуждён экскаваторщик, который во время работ по выкапыванию металла складировал кучи гранта под линиями ЛЭП таким образом, что высоковольтные провода находились слишком близко к земляным отвалам. Мужчину обвинили в нарушении правил ведения строительных работ и приговорили к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ему запретили садиться за руль экскаватора на протяжении ближайших 2,5 лет, и обязали выплатить матери погибшего ребёнка один миллион рублей.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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