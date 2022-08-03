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В Новосибирске Минпромторг организовал мониторинг стоимости школьных товаров

Фото В Новосибирске Минпромторг организовал мониторинг стоимости школьных товаров
Фото В Новосибирске Минпромторг организовал мониторинг стоимости школьных товаров

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Минпромторг Новосибирской области организовал мониторинг цен на школьные товары перед учебным годом.

3 августа стало известно о решении министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области провести мониторинг цен на товары для школы и их запас. Информация о предстоящей проверке была опубликована 3 августа в Telegram-канале «Новосибирь».

Решение о такой оценке текущей ситуации со школьными принадлежностями Минпромторг региона принял в связи с предстоящим началом нового учебного года. По словам заместителя министра ведомства Максима Останина, что для мониторинга привлекут в том числе специалистов управления федеральной антимонопольной службы по региону

Как писал Сиб.фм ранее, подобные проверки организуются в том числе и во время праздников: например, в апреле региональный Минпромторг оценил цены на яйца перед Пасхой.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
Минпромторг
школьный базар
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