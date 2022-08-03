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В Новосибирске на эстакаде метромоста меняют 132 стекла

Фото В Новосибирске на эстакаде метромоста меняют 132 стекла
Фото В Новосибирске на эстакаде метромоста меняют 132 стекла

Скриншот из видео в Telegram-канале «Анатолий Локоть»

На эстакаде метромоста в Новосибирске идёт замена больше 130 дефектных стёкол — восстановление начали от станции «Спортивная».

2 августа стало известно о работах, которые ведутся на эстакаде новосибирского метромоста: в текущий период там восстанавливают остекление. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своём Telegram-канале.

По словам градоначальника, на участке от станции «Спортивная» в сторону станции «Речной вокзал» больше тысячи оконных проёмов: замене подлежат 132 дефектных стекла.

Анатолий Локоть пояснил, что работы разделили на три этапа: сначала они коснутся витражей, а затем металлических и железобетонных конструкций. Мэр отметил, что сейчас идёт замена повреждённых рам и стёкол — все работы ведутся в ночное время.

«После восстановления остекления, с эстакады метромоста для пассажиров открылся вид на строящуюся ледовую арену и новый парк на берегу Оби», — написал градоначальник.

Также Анатолий Локоть отметил, что работы по восстановлению остекления проводятся за счёт метрополитена Новосибирска.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирский метрополитен
метромост
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