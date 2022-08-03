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общество

В Новосибирске на начальника отдела Росздравнадзора завели дело из-за поддельного диплома

Фото В Новосибирске на начальника отдела Росздравнадзора завели дело из-за поддельного диплома
Фото В Новосибирске на начальника отдела Росздравнадзора завели дело из-за поддельного диплома

Фото: Прокуратура Кировской области

Начальник финансового отдела Росздравнадзора задержан на 48 часов.

Начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Росздравнадзора по Новосибирской области Александр Махнев для получения должности подделал диплом о высшем образовании. В ходе проверки его задержали и завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Расследование показало, что начальник финансового отдела Росздравнадзора не получал высшего образования. Прокуратура потребовала уволить Александра Махнева.

Кроме того, в ходе обысков задержали и руководителя Росздравнадзора по Новосибирской области Елену Хрусталеву. По предварительным данным, их задержали на 48 часов. Информации об обвинении Елены Хрусталевой еще не поступало.

Напомним, ранее в Новосибирске прокуроры наказали чиновника министерства за срыв финансирования "Авиалесоохраны".

Также в июне задержали чиновника, который курировал ремонт дорог в Новосибирске. Новые задержания могут быть связаны с проверками отремонтированных дорог, на которые новосибирцы пожаловались в ноябре прошлого года. Якобы тогда и выявились нарушения с бюджетными средствами.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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