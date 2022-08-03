Арбузы по 25 рублей начали продавать в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Арбузы по 25 рублей за килограмм начали продавать в Новосибирске в августе 2022 года.

В Новосибирске некоторые продавцы снизили цены на арбузы до 25 рублей за килограмм. Хотя большинство торговцев по-прежнему просят за красно-зеленую ягоду 35-40 рублей. Со слов продавцов, во второй половине месяца стоимость любимых многими ягод упадёт до 18-12 рублей за килограмм.

Самые бюджетные арбузы журналист Сиб.фм обнаружил на улице Дмитрия Донского в Новосибирске.

"На ценнике написано 35 рублей, но продают за 25-ть. Так что не стесняйтесь торговаться", — рассказал журналист.

Поблизости с недорогой фруктовой лавкой расположена другая, где о сезонном снижении цен на арбузы, похоже не слышали.

Ранее новосибирский Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза.

"Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым", — отмечается на сайте.

Кроме того, корка у спелого арбуза твердая и блестящая, а усик и плодоножка — сухие.