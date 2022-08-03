Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика общество

Арбузы по 25 рублей начали продавать в Новосибирске

Фото Арбузы по 25 рублей начали продавать в Новосибирске
Фото Арбузы по 25 рублей начали продавать в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Арбузы по 25 рублей за килограмм начали продавать в Новосибирске в августе 2022 года.

В Новосибирске некоторые продавцы снизили цены на арбузы до 25 рублей за килограмм. Хотя большинство торговцев по-прежнему просят за красно-зеленую ягоду 35-40 рублей. Со слов продавцов, во второй половине месяца стоимость любимых многими ягод упадёт до 18-12 рублей за килограмм.

Фото Арбузы по 25 рублей начали продавать в Новосибирске 2

Самые бюджетные арбузы журналист Сиб.фм обнаружил на улице Дмитрия Донского в Новосибирске.

"На ценнике написано 35 рублей, но продают за 25-ть. Так что не стесняйтесь торговаться", — рассказал журналист.

Фото Арбузы по 25 рублей начали продавать в Новосибирске 3

Поблизости с недорогой фруктовой лавкой расположена другая, где о сезонном снижении цен на арбузы, похоже не слышали.

Ранее новосибирский Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза.

"Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым", — отмечается на сайте.

Кроме того, корка у спелого арбуза твердая и блестящая, а усик и плодоножка — сухие.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

45332
Выплата к школе 10 000 рублей: будет или нет в 2022 году - окончательное решение
14474
День ВДВ 2 августа 2022 года: новые красивые открытки в стихах и прозе
13818
Выплаты к школе в августе 2022: кому положены 10000 рублей на детей
11003
"Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля
10580
В 2022 году пенсионеры впервые получат 13-ю пенсию
10466
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
9267
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске