В Новосибирске опубликованы вакансии для студентов с зарплатой 1500 рублей в день

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Летом многие студенты ищут подработку, чтобы скопить немного денег, получить бесценный трудовой навык и просто скоротать время. Авито Работа собрала самые популярные вакансии для молодёжи, где опыт не требуют, а деньги платят.

При поиске подработки на лето студентам стоит ориентироваться на вакансии для кандидатов без опыта. Обычно это массовые линейные позиции, на которых можно пройти обучение за несколько часов или за один-два дня и быстро приступить к работе. Деньги таким сотрудникам нередко выплачивают каждый день или раз в неделю, и это ещё один плюс, позволяющий скорее пополнить бюджет.

Как рассказывает региональный представитель Авито Работы в Сибири Екатерина Салостий, по сравнению с прошлым летом новосибирские работодатели в 1,7 раза увеличили число вакансий для кандидатов без опыта и студентов.

Соискательский интерес к подобным предложениям трудоустройства вырос втрое. Эксперт рекомендует молодёжи при поиске подработки среди сотен тысяч вакансий, размещённых на платформе, выбирать предложения частичной занятости: «Варианты с неполным днём, свободным или сменным графиком, с удалённым форматом дают возможность и подзаработать, и отдохнуть. А чаще всего студентам предлагают вакансии в продажах, общепите, индустрии гостеприимства, сфере работы с детьми».

Самые востребованные работники

В топ-3 самых востребованных работников без опыта в Новосибирске входят кассиры, курьеры и продавцы-консультанты. Работодатели обучают новичков, оплачивают им стажировку, назначают наставников, предоставляют удобный график и различные бонусы: скидки на продукцию, бесплатное питание, премии за приведённых друзей, страховые полисы, компенсацию связи и т.д.

Так, курьер онлайн-магазина может работать по 4-6 часов и выходить на смену не каждый день. Продавцу в сети гипермаркетов дадут возможность подобрать рабочее место поближе к дому. Кассира с обязанностями бариста накормят обедом, а поздним вечером довезут с работы на такси. На этих позициях в среднем можно получать по 1000–1500 рублей за 8-часовой рабочий день.

Самые популярные вакансии

Сами соискатели без опыта этим летом чаще всего интересуются вакансиями комплектовщиков, упаковщиков и промоутеров. Кстати, работа распространителями рекламы пользуется особым спросом у подростков, так как многие компании принимают к себе школьников от 14 лет. Промоутеры раскидывают листовки по почтовым ящикам, раздают прохожим, расклеивают на доски объявлений. Они могут работать от двух часов в день, получая деньги сразу после смены — по 150-200 рублей в час.

Упаковщики и комплектовщики также могут выбрать неполный рабочий день, дневные или ночные смены, удобный график, который в дальнейшем можно совмещать с учёбой. Компании готовы ежедневно или еженедельно выплачивать деньги, порядка 2000 рублей за смену. Если склад расположен за пределами города, работников возит корпоративный транспорт, а на пищевом производстве бонусом станут бесплатные обеды.

Где ещё можно поработать на каникулах

На платформе Авито Работа есть и другие варианты подработки для студентов. Имея знания сетевых технологий и администрирования операционных систем, можно претендовать на место консультанта службы поддержки, который работает удалённо по четыре часа в день. Старшекурсника педагогического вуза возьмут преподавателем робототехники в детском саду, где нужно заниматься с дошколятами по 30-45 минут в день.

Общительные и активные студенты могут, к примеру, подрабатывать контролёром в арт-пространстве, инструктором в спортивно-развлекательном комплексе, администратором реалити-квеста. Екатерина Салостий отмечает, что если втянуться в процесс, временная занятость после окончания каникул может стать постоянным источником дохода. Главное, показать себя работодателю с лучшей стороны и подобрать подходящую вакансию.