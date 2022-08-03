В Новосибирске на рабочих упала стена при демонтаже окна

Фото из архива Сиб.фм

В центре Новосибирска двое рабочих были травмированы при работе на объекте – в Следственном комитете заявили о проверках.

Инцидент произошёл вчера, 2 августа, на улице Добролюбова. 35-летний и 30-летний мужчина демонтировали окно в одном из жилых домов. Неожиданно на рабочих упала стена. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавших многочисленные переломы и увезли монтажников в больницу.

На место также прибыли следователи СКР, которые сейчас проводят предварительную проверку по факту случившегося.

"Следственным отделом по Октябрьскому району г. Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

В случае, если будет установлено, что техника безопасности работ на объекте не соблюдалась, следователи могут возбудить уголовное дело.

Читайте также на сайте Сиб.фм, как этой весной в Новосибирске обрушилась стена 73-летнего дома.