В Новосибирске соседи спасли 4-летнего мальчика из горящей квартиры

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Новосибирской области

Соседи вытащили из горящей квартиры 4-летнего мальчика — спасти ребёнка удалось ещё до приезда пожарных.

Утром 2 августа в Ленинском районе загорелась квартира жилого дома на улице Киевская: выяснилось, что внутри находятся женщина и ребёнок. Так как возгорание произошло в коридоре, они не могли покинуть загоревшееся помещение — тогда женщине пришлось выйти на балкон пятого этажа и ждать помощи.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли через пять минут: к этому времени соседи по дому — два молодых человека — успели подняться на балкон четвёртого этажа и забрать ребёнка с балкона горящей квартиры, после чего переместили его в безопасное место.

После прибытия спасателей МЧС из пылающего помещения с помощью автолестницы эвакуировали и женщину. Открытое горение было ликвидировано в течение десяти минут.

«В результате пожара огнем повреждены домашние вещи и стены в кухне и коридоре на общей площади 6 квадратных метров. На реагирование привлекались 17 человек, 5 единиц техники, из них от МЧС России 11 человек и 3 единицы техники», — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара. По предварительной версии, огонь мог возникнуть из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования: об этом свидетельствует короткое замыкание электропроводов в распределительной коробке.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ГУ МЧС России по Новосибирской области рассматривает вопрос о награждении обоих мужчин, которые пришли на помощь попавшим в беду соседям.