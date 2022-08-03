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В Новосибирске сумма кредита на новостройки выросла за квартал на 49%

Фото В Новосибирске сумма кредита на новостройки выросла за квартал на 49%
Фото В Новосибирске сумма кредита на новостройки выросла за квартал на 49%

Фото Максима Николаева / Сиб.фм

По информации ЦБ РФ, средневзвешенный ипотечный кредит под залог ДДУ, выданный в июне 2022 года в Новосибирской области, составлял 4,75 млн. рублей. Всего в июне было оформлено 548 таких кредитов на общую сумму 2,6 млрд рублей. В марте средний кредит составлял 3,19 миллиона. Таким образом рост кредитного займа на будущее жильё за квартал составил 48,9%.

Сумма кредита под залог готового жилья наоборот упала, если в марте она составляла 2,9 млн. рублей, то в июне 2,7 млн.

По словам независимого аналитика рынка недвижимости, до 22 июля в Новосибирской области было мало желающих брать кредит под квартиру на вторичном рынке из-за слишком высокого процента кредита.

"К примеру, в июне ипотека под залог ДДУ выдавалась жителям области под 5,28% годовых, а на вторичном рынке — выше 9%. Невысокая сумма кредита, при соизмеримом среднем чеке на первичном и вторичном рынках, говорит о высоком первоначальном взносе", — объяснил эксперт.

Вторичный рынок в июне ждал снижения ключевой ставки и теперь, когда это произошло, ежемесячный платеж одномоментно снизился на 10%.

"Интересен факт, что раньше при стабильной ключевой ставке банки реагировали на её коррекцию в течение 1-1.5 месяцев. Сегодня же решение принимается за несколько часов. Банк, который замешкался, может потерять часть клиентов", — добавил Сергей Николаева.

Несмотря, на то, что со времени снижения ставки прошло чуть больше недели, финансисты уже отметили мультипликативный эффект и в ипотеках на новостройки за счёт оживления вторичного рынка.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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