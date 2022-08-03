Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске убрали мусор с дороги, а разложившего мешки мужчину забрали медики

Фото В Новосибирске убрали мусор с дороги, а разложившего мешки мужчину забрали медики
Фото В Новосибирске убрали мусор с дороги, а разложившего мешки мужчину забрали медики

Скриншот с видео в паблике "АСТ-54".

История с разложенным мусором по проезжей части улицы Дуси Ковальчук в районе Горбольницы в Новосибирске закончилась тем, что пакеты вывезли, а к устроившему акцию протеста мужчине приехали медики.

2 августа в районе обеда неизвестный мужчина раскладывал мешки с мусором вдоль дороги на улице Дуси Ковальчук. Его объезжали автолюбители, а один из них выложил кадры с видеорегистратора в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как рассказывают очевидцы, мужчина таким образом попытался привлечь внимание к проблеме скопления в этом месте мусора. Здесь есть несколько торговых точек, владельцы которых экономят на утилизации твёрдых бытовых отходов.

«Мусор просто складируется вдоль дороги от всех киосков и магазинов по чуть-чуть, но вывозить его потом никто не собирается», – рассказала корреспонденту Сиб.фм провизор одной из ближайших аптек.

Вчера же о случившемся узнали и сотрудники регоператора по вывозу мусора. Как сообщает "АиФ-Новосибирск", в пресс-службе "Экологии-Новосибирск" заверили, что этот участок не входит в зону их ведения, однако мусор был тут же вывезен.

А вот в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что личность разложившего мусор мужчины установлена, и он передан в руки полицейских.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

54273
Выплата к школе 10 000 рублей: будет или нет в 2022 году - окончательное решение
14811
День ВДВ 2 августа 2022 года: новые красивые открытки в стихах и прозе
14340
Выплаты к школе в августе 2022: кому положены 10000 рублей на детей
11064
"Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля
10662
В 2022 году пенсионеры впервые получат 13-ю пенсию
10488
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
9286
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске