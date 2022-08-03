В Новосибирске убрали мусор с дороги, а разложившего мешки мужчину забрали медики

Скриншот с видео в паблике "АСТ-54".

История с разложенным мусором по проезжей части улицы Дуси Ковальчук в районе Горбольницы в Новосибирске закончилась тем, что пакеты вывезли, а к устроившему акцию протеста мужчине приехали медики.

2 августа в районе обеда неизвестный мужчина раскладывал мешки с мусором вдоль дороги на улице Дуси Ковальчук. Его объезжали автолюбители, а один из них выложил кадры с видеорегистратора в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как рассказывают очевидцы, мужчина таким образом попытался привлечь внимание к проблеме скопления в этом месте мусора. Здесь есть несколько торговых точек, владельцы которых экономят на утилизации твёрдых бытовых отходов.

«Мусор просто складируется вдоль дороги от всех киосков и магазинов по чуть-чуть, но вывозить его потом никто не собирается», – рассказала корреспонденту Сиб.фм провизор одной из ближайших аптек.

Вчера же о случившемся узнали и сотрудники регоператора по вывозу мусора. Как сообщает "АиФ-Новосибирск", в пресс-службе "Экологии-Новосибирск" заверили, что этот участок не входит в зону их ведения, однако мусор был тут же вывезен.

А вот в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что личность разложившего мусор мужчины установлена, и он передан в руки полицейских.