В Новосибирске выставили на продажу бильярд-бар премиум-класса за 100 млн

Фото с сайта avito.ru

Помещение бильярдного клуба премиум-класса Central готовы продать за 100 миллионов рублей — объявление появилось на специализированных сервисах 7 июля.

В Новосибирске снова пополнился список недвижимости высокого класса, готовый к продаже — в этот раз им стал бильярдный клуб премиум-класса Central BILLIARD Club. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito 7 июля 2022 года и на момент написания публикации продолжает быть активным.

По указанной информации, к продаже предлагается «готовый арендный бизнес» на улице Ленина, 25: по этому же адресу располагаются такие заведения, как «Сыроварня», Bliss Club, вьетнамская закусочная Pho и Leps Bar.

Сообщается, что площадь помещения составляет 535 квадартных метров, которые занимают первый и цокольный этажи здания.

«В помещении выполнен дорогостоящий дизайнерский ремонт с капитальным ремонтом всех инженерных сетей и коммуникаций, а также выполнены работы по внешней и внутренней гидроизоляции помещения», — пишет продавец.

По словам автора объявления, на данный момент помещение полностью оборудовано для использования как организация общественного питания: там есть приточная и вытяжная вентиляцией, центральная система кондиционирования, выделенная вытяжка для кухни, а также пожарная сигнализация и система видеонаблюдения.

Согласно размещённой информации, сейчас арендная ставка составляет тысячу рублей за квадратный метр, то есть 535 тысяч рублей в месяц. При этом коммунальные платежи оплачиваются отдельно.

«Данная арендная ставка установлена до декабря 2022 года в виде арендных каникул в качестве компенсации неотделимых улучшений, произведённых арендатором. С января 2023 арендная ставка составляет 1600 р / м2, что составляет 856 000 рублей в месяц», — дополняет продавец.

Также в объявлении указано, что такая стоимость — самая низкая цена за аренду как в данном здании, так и «практически на всей улице Ленина».

В объявлении заявляется, что срок окупаемости составит меньше десяти лет, а «культовое место для города Новосибирска подходит для любого статусного заведения».