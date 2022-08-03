Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В России осудили банду "дольщиков", которые обманули Минстрой на 30 миллионов

Фото В России осудили банду "дольщиков", которые обманули Минстрой на 30 миллионов
Фото В России осудили банду "дольщиков", которые обманули Минстрой на 30 миллионов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Самаре сотрудница департамента государственной политики в области строительства регионального Минстроя внесла девятерых человек в базу как обманутых дольщиков, желая заработать на этом.

Суд установил, что жительница Самары, воспользовавшись служебным положением, внесла по подложным документам 9 человек в реестр обманутых дольщиков ООО "Прогресс". Проблемные дома этой компании достраивал региональный Минстрой. Планировалось, что после ввода жилья в эксплуатацию каждый участник ОПГ получить квадратные метры. Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ущерб, причиненный бюджету в результате реализации этой схемы, составил около 30 млн рублей.

В отношении членов преступной группы было возбуждено уголовное дело. Суд признал каждого виновным, в зависимости от их роли в ОПГ. Четверых обвиняемых приговорили к лишению свободы на срок от 4 до 6 лет, а шестерых — к условным срокам от 1,6 до 3 лет.

Прокуроры обжаловали приговор в связи с мягкостью наказания для консультанта.

Региональный Минстрой готовит исковые требования о признании ничтожными договоров долевого участия и переуступке права.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

64399
Выплата к школе 10 000 рублей: будет или нет в 2022 году - окончательное решение
15212
День ВДВ 2 августа 2022 года: новые красивые открытки в стихах и прозе
11139
"Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля
10780
В 2022 году пенсионеры впервые получат 13-ю пенсию
10511
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
7751
13-я пенсия: российских пенсионеров обрадовали новой выплатой в декабре 2022
7100
Пьяная женщина 14 раз ударила девочку шилом в грудь в Новосибирской области