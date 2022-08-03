В России осудили банду "дольщиков", которые обманули Минстрой на 30 миллионов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Самаре сотрудница департамента государственной политики в области строительства регионального Минстроя внесла девятерых человек в базу как обманутых дольщиков, желая заработать на этом.

Суд установил, что жительница Самары, воспользовавшись служебным положением, внесла по подложным документам 9 человек в реестр обманутых дольщиков ООО "Прогресс". Проблемные дома этой компании достраивал региональный Минстрой. Планировалось, что после ввода жилья в эксплуатацию каждый участник ОПГ получить квадратные метры. Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.



Ущерб, причиненный бюджету в результате реализации этой схемы, составил около 30 млн рублей.



В отношении членов преступной группы было возбуждено уголовное дело. Суд признал каждого виновным, в зависимости от их роли в ОПГ. Четверых обвиняемых приговорили к лишению свободы на срок от 4 до 6 лет, а шестерых — к условным срокам от 1,6 до 3 лет.



Прокуроры обжаловали приговор в связи с мягкостью наказания для консультанта.



Региональный Минстрой готовит исковые требования о признании ничтожными договоров долевого участия и переуступке права.