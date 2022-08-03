Военная служба по контракту 2022: сколько платят участникам спецоперации, какие льготы положены

Минобороны РФ

Контрактным военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации на Украине, платят свыше 150 тысяч рублей. Кроме того, для военных предусмотрено множество льгот. О каких мерах поддержи идет речь – выяснил Сиб.фм.

Сколько платят военнослужащим?

За участие в специальной военной операции на Украине контрактным военнослужащим платят свыше 150 тысяч рублей в месяц.

Военные комиссариаты Новосибирска раскрыли данные о зарплате участников спецоперации на Украине. Комиссариаты Советского и Первомайского района Новосибирска в агитационных листовках «Военная служба по контракту» предлагают довольствие выше 150 тысяч рублей в месяц.

При участии в активных наступательных действиях доплачивают ещё по 8000 рублей в сутки и по 300 тысяч рублей за уничтожение техники противника. Заключившему контракт также выплатят 200 тысяч единовременного пособия от губернатора НСО.

Какие льготы предусмотрены для военных?

С 23 марта 2022 года участники спецоперации могут претендовать на льготы, предусмотренные законодательством для ветеранов боевых действий. Перечень и размер льгот описан федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Повышенные пенсии

Пенсия, назначенная ветерану боевых действий за выслугу лет или по инвалидности, выше неветеранской на 32 %. Это федеральный закон, доплаты производятся из федерального бюджета.

Налоговые льготы

Любые ежемесячные доходы, с которых все мы платим НДФЛ 13 %, для ветеранов этим налогом не облагаются. Со всех остальных видов прибыли приходится платить налог и им, но потом ветеран может получить возврат части денег с помощью налогового вычета. Каждый месяц можно получать вычет на 500 рублей. Есть и льготы по налогам на недвижимость и землю: за дом, квартиру или гараж ветерану не нужно платить налог на имущество. Правда, это может быть только один дом или один гараж. Вторая квартира или дача во льготу не входит: за это имущество придется платить налог в полном объеме.

Скидки на коммунальные услуги

Сам ветеран боевых действий и члены его семьи получают 50 % скидки на оплату всех коммунальных услуг.

Улучшение жилищных условий

Если ветеран нуждается в улучшении жилищных условий, то может претендовать на жилищный сертификат.

Эта мера поддержки положена тем, кто:

проживает в помещении площадью менее 18 квадратов на человека;

живет в арендованной квартире без договора соцнайма;

имеет жилье без удобств; вообще не имеет жилья в собственности;

живет вместе с больными опасными заразными заболеваниями, такими как туберкулез.

Достаточно одного условия, чтобы встать на очередь и получить деньги. Сумму должны рассчитать исходя из рыночной стоимости жилья в соответствующем регионе площадью 18 кв. м на каждого из членов семьи.

Отпуск по желанию

Ветеран боевых действий вправе сам выбирать время для ежегодного оплачиваемого отпуска, и работодатель не имеет права ему в этом препятствовать. Также ветеран может оформить отпуск за свой счет — не более 35 дней в году, но зато тоже в любое время. Повышение квалификации у этой категории работников тоже производится на средства компании.

Медицина без очереди

В государственных клиниках, где ветеран обслуживается по полису ОМС, его обязаны принимать без очереди, также без очереди назначать необходимые процедуры и обследования. Но при желании он может продолжать пользоваться услугами ведомственных клиник, если они ему больше нравятся, — даже после выхода на пенсию. Эти пациенты также имеют преимущественное право на получение путевок в санаторно-курортные учреждения, правда, целесообразность такого лечения, его формат и даты определяются органами соцзащиты, а не самим ветераном. Если ветерану требуется протезирование (кроме зубного) — протез государство оплачивает полностью. Либо его покупает медицинское учреждение, либо пациент, который приобрел его самостоятельно, получает компенсацию стоимости в рамках действующих финансовых нормативов.

Ранее Сиб.фм писал о том, какие социальные гарантии дают военным. Какую категорию граждан могут призвать на службу в 2022 году, а также с какими заболеваниями не берут в армию.

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