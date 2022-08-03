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недвижимость

ВТБ: цифровизации рынка недвижимости поможет внедрение онлайн-ипотеки

Фото ВТБ: цифровизации рынка недвижимости поможет внедрение онлайн-ипотеки
Фото ВТБ: цифровизации рынка недвижимости поможет внедрение онлайн-ипотеки

Фото pixabay.com

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, банк поддерживает инициативу Минцифры России и Росреестра по созданию единой цифровой среды для сделок с недвижимостью. По оценке банка, это позволит объединить все процессы, связанные с приобретением и последующим обслуживанием жилья, а также упростить взаимодействие участников рынка.

«В условиях современной реальности и темпов жизни, эта инициатива крайне важна. Сейчас процесс оформления сделок с недвижимостью состоит из отдельных услуг, которые клиенты вынуждены получать в различных госучреждениях. Создание единой среды сможет значительно повысить скорость, прозрачность и упростит проведение сделок как для частных лиц, так и для профессиональных участников. При запуске платформы мы считаем необходимым обеспечить ее «бесшовную» интеграцию с банками, профильными коммерческими структурами, в том числе застройщиками и риелторами. Это позволит удобно встроить в общий процесс подбора жилья ипотеку, которая сегодня является основным инструментом приобретения недвижимости», – комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.

Он добавил, что инициатива может сыграть значительную роль в улучшении условий проживания российских семей. Однако реализация проекта невозможна без развития онлайн-ипотеки. Сегодня получение жилищного кредита по-прежнему сопряжено с бумажными документами и личным посещением офиса. В то же время привычной практикой для рынка уже стали онлайн-заявки и электронная регистрация сделок.

«Для полноценной цифровизации рынка ипотеки необходимо проработать дополнительные механизмы идентификации заемщиков, чтобы с их согласия в режиме онлайн передавать данные о кредите продавцу, в страховые или оценочные компании, Росреестру и ПФР, а также упростить выдачу электронных подписей для проведения сделок. ВТБ, равно как и другие банки, готовы внедрять новые технологии и повышать доверие к онлайн-сервисам. Снятие подобных ограничений будет способствовать росту спроса на услугу в разы», – добавил Святослав Островский.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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