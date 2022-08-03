«Я календарь переверну»: полный текст песни Шуфутинского про 3 сентября 2022 года

Фото с официального сайта Михаила Шуфутинского
Ровно через месяц наступит осень и известная дата – 3 сентября, которая наверняка у многих ассоциируется с известной песней Михаила Шуфутинского. В материале Сиб.фм мы расскажем о том, как появилась самая популярная песня месяца «Третье сентября», а также публикуем полный текст.
Когда появилась песня?
Песня «Третье сентября», исполненная Михаилом Шуфутинским в 1993 году, стала визитной карточкой артиста. При этом мало кто знает, что автором музыки стал Игорь Крутой, а текст написал Игорь Николаев.
Композиция стала знаковой и для самого исполнителя — 3 сентября 1995 года у Михаила Шуфутинского родился старший внук.
История возникновения композиции, со слов самого Михаила, довольно проста. В 1992 году певец вернулся в Москву после долгих лет эмиграции. В то же время он знакомится с композитором Игорем Крутым, который и предложил ему недавно написанную композицию, изначально созданную для другого исполнителя. Тот сразу же согласился её исполнить, отметив магнетизм песни.
Как рассказывал Михаил Шуфутинский, несмотря на драматичность, текст композиции не привязан к конкретной истории.
«Никакого чуда не было: в этот день никто не ссорился, не мирился — это не специальная дата».
По словам исполнителя, ни второго, ни третьего сентября у него не произошло ничего особенного.
О чем песня?
Обычно у незамысловатых хитов запоминается первая строчка первого куплета или припева. В этой песне среди слушателей и в соцсетях разлетелись другие отдельные строчки песни. И мало кто может сходу вспомнить полный текст «Третьего сентября». В композиции говорится о воспоминаниях лирического героя, который расстался со своей возлюбленной. И, скорее всего, именно третьего сентября пара разлучилась навсегда.
Публикуем полный текст песни Михаила Шуфутинского:
Всё не то, всё не так, ты мой друг, я твой враг
Как же так всё у нас с тобою?
Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы
Пролетел жёлтый лист по бульварам Москвы
Третье сентября — день прощанья
День, когда горят костры рябин
Как костры, горят обещания
В день, когда я совсем один
Я календарь переверну — и снова третье сентября
На фото я твоё взгляну — и снова третье сентября
Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября
Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября
Журавлей белый клин, твоя дочь и мой сын
Все хотят теплоты и ласки
Мы в любовь, как в игру на холодном ветру
Поиграли с тобой, но пришёл сам собой
Третье сентября — день прощанья
День, когда горят костры рябин
Как костры, горят обещания
В день, когда я совсем один
Я календарь переверну — и снова третье сентября
На фото я твоё взгляну — и снова третье сентября
Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября
Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября
Я календарь переверну — и снова третье сентября
На фото я твоё взгляну — и снова третье сентября
Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября
Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября.
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