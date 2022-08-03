Женщина на Nissan Murano врезалась в троллейбус № 7 в Новосибирске

Фото: ГИБДД по Новосибирску
Утром 3 августа 37-летняя женщина водитель Nissan Murano врезалась в троллейбус на улице Титова в Новосибирске.
В Новосибирское 37-летняя водитель Nissan Murano госпитализирована после ДТП с участием троллейбуса № 7. Среди пассажиров общественного транспорта пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.
По данным правоохранителей, авария произошла в 7:15 часов 3 августа. Водитель иномарки ехала по улице Титова и оказалась на полосе встречного движения, где столкнулась с троллейбусом.
"В результате ДТП пострадала водитель автомобиля, она доставлена в медицинское учреждение", — уточнили в ГИБЛЛ.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства ДТП.
Напомним, в июне в Новосибирске троллейбус смял BMW на пешеходном переходе.
Ранее Сиб.фм писал о том, что в 2022 году в Новосибирск поступят 9 новых троллейбусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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