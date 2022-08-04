В Новосибирске синоптики обещают жару до + 29 в августе

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Конец первой августовской недели будет жарким в Новосибирске: к выходным температура поднимется до + 29 градусов.

В Западно-Сибирском гидрометцентре обещают значительное потепление уже в этот четверг. На протяжении этой недели осадков не будет .

К 5 августа в Новосибирскую область придёт теплый фронт. Однако ночи в регионе будут уже прохладными – до +13 градусов, 4 августа столбик термометра может подняться до +25 градусов, в пятницу – до +27, а 6 августа, в субботу, столбик термометра поднимется до +29 градусов.

А вот в конце этой недели тёплый фронт может уже покинуть Новосибирскую область. После этого в регионе опять похолодает и начнутся дожди.