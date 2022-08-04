Аллергия на полынь в августе 2022: как избавиться от заложенного носа и красных глаз

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Аллергия на полынь относится к одному из сезонных заболеваний, которое может вывести организм из строя, подарить продолжительный насморк и повышенную температуру. Как распознать аллергию на полынь и избавиться от нее – выяснил Сиб.фм.

Чем вызывается аллергия на полынь?

Причины аллергии на полынь кроются в пыльце растения-аллергена. Все растения разделяют на несколько групп: это деревья, злаки и сорняки. Полынь относится к опасным травам, которые своей пыльцой способны вызвать сильнейшую аллергическую реакцию. Стоит отметить, что в весенний период, аллергенную пыльцу выделяют деревья, которые цветут, летом – травы на лугах и полях, а вот осенью – сорняки.

Высокая концентрация аллергенной пыльцы в воздухе припадает на утро. Поэтому, практически все аллергологи рекомендуют отказываться от утренних прогулок. Именно высокое содержание пыльцы по утрам – причина плохого самочувствия в начале рабочего дня и стабилизация состояния к вечеру.

Симптомы аллергии на полынь

Симптомы аллергии на полынь очень схожи с симптомами сезонной аллергии на другие растения. Основные симптомы аллергии на полынь:

Аллергический насморк и заложенность, насморк сопровождается прозрачными, жидкими выделениями. В особо тяжелых случаях аллергии возможет оттек слизистой оболочки носа.

Конъюнктивит и сильная слезоточивость глаз.

Приступы бронхиальной астмы, частое чихание, удушье и отдышка.

Лечение аллергии на полынь

Лечение аллергии на полынь заключается в защите от контакта с аллергеном. В периоды обострения аллергии на полынь, врачи рекомендуют проводить симптоматическую терапию, которая позволяет избавиться от неприятных симптомов заболевания.

В особо тяжелых случаях течения аллергии на полынь, которые вызывают нарушения общего состояния, применяют интенсивное лечение. Если при аллергии возникает отечность, то для снятия симптомов делают специальные компрессы и уколы, которые снимают припухлости. При приступах бронхиальной астмы и кашля необходимо проводить ингаляционные процедуры, в особо тяжелых случаях больным назначают респираторы.

Лечение аллергии на полынь включает в себя:

Прием антигистаминных препаратов. Это лекарственные средства, которые не дают симптомам аллергии прогрессировать. Препараты могут быть в форме таблеток или внутримышечными, внутривенными инъекциями. Дозировку и сам антигистаминный препарат назначает врач аллерголог.

Лечение симптомов аллергии с помощью сосудосуживающих препаратов. Это капли для носа и капли от конъюнктивита для глаз. Важно подобрать такой препарат, который не повреждает слизистую оболочку носа и не приводит к повреждению кровеносных сосудов.

Все эти способы лечения аллергии на полынь должны проводиться каждый раз, как только аллергия даст о себе знать. Но не стоит забывать и об элементарных правилах гигиены, которые позволят избавиться от симптомов аллергии дома. Ежедневно проводите влажную уборку, не открывайте окна на ночь, а если открываете, то используйте специальную плотную или, другими словами, антиаллергенную сетку, которая задерживает мелкие частицы и пыльцу. Регулярно принимайте душ, чтобы смыть с себя частички пыльцы, которая попала на вас на улице и не забывайте про здоровое питание.

Профилактика аллергии на полынь

Профилактика аллергии на полынь рассчитана на то, чтобы полностью исключить контакт с аллергеном. К методам профилактики аллергии на полынь относят:

Переезд в местность, где не растет аллерген или регулярная борьба с растением, до того, как оно зацветет. Не выходите на улицу в ветреную, жаркую, сухую погоду и утром. Так как именно в этот период в воздухе самая высока концентрация аллергена. Носите солнцезащитные очки, которые защитят ваши глаза от конъюнктивита и слезотечения. Регулярно стирайте одежду, в которой были на улице, принимайте душ и мойте волосы. Откажитесь от сушки белья на открытом воздухе, так как на одежду, скорее всего, попадет аллерген. Поскольку пик аллергии приходится на лето, то стоит купить кондиционер или хотя бы обзавестись вентилятором и увлажнителем воздуха. Не используйте косметику и парфюмерию в период обострения аллергии, так как это только усугубит симптомы и сделает течение болезни более опасным для здоровья. Внимательно следите за своим рационом, с опаской относитесь к меду и травяным чаям, так как в них может оказаться полынь.

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