Аллергия на полынь в августе 2022: как избавиться от заложенного носа и красных глаз

Freepik.com
Аллергия на полынь относится к одному из сезонных заболеваний, которое может вывести организм из строя, подарить продолжительный насморк и повышенную температуру. Как распознать аллергию на полынь и избавиться от нее – выяснил Сиб.фм.
Чем вызывается аллергия на полынь?
Причины аллергии на полынь кроются в пыльце растения-аллергена. Все растения разделяют на несколько групп: это деревья, злаки и сорняки. Полынь относится к опасным травам, которые своей пыльцой способны вызвать сильнейшую аллергическую реакцию. Стоит отметить, что в весенний период, аллергенную пыльцу выделяют деревья, которые цветут, летом – травы на лугах и полях, а вот осенью – сорняки.
Высокая концентрация аллергенной пыльцы в воздухе припадает на утро. Поэтому, практически все аллергологи рекомендуют отказываться от утренних прогулок. Именно высокое содержание пыльцы по утрам – причина плохого самочувствия в начале рабочего дня и стабилизация состояния к вечеру.
Симптомы аллергии на полынь
Симптомы аллергии на полынь очень схожи с симптомами сезонной аллергии на другие растения. Основные симптомы аллергии на полынь:
Лечение аллергии на полынь
Лечение аллергии на полынь заключается в защите от контакта с аллергеном. В периоды обострения аллергии на полынь, врачи рекомендуют проводить симптоматическую терапию, которая позволяет избавиться от неприятных симптомов заболевания.
В особо тяжелых случаях течения аллергии на полынь, которые вызывают нарушения общего состояния, применяют интенсивное лечение. Если при аллергии возникает отечность, то для снятия симптомов делают специальные компрессы и уколы, которые снимают припухлости. При приступах бронхиальной астмы и кашля необходимо проводить ингаляционные процедуры, в особо тяжелых случаях больным назначают респираторы.
Лечение аллергии на полынь включает в себя:
Профилактика аллергии на полынь
Профилактика аллергии на полынь рассчитана на то, чтобы полностью исключить контакт с аллергеном. К методам профилактики аллергии на полынь относят:
Ранее Сиб.фм писал о том, как живут люди с реакцией на цветение. Эксперты выяснили, бывает ли аллергия на секс, а также пульмонолог назвала способы облегчить симптомы аллергии.
Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают