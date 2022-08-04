Беременную пациентку положили в коридоре больницы в Чите

Фото: Telegram-канал «Сейчас в Чите»
Беременная девушка целые сутки лежала в холле больницы из-за большого потока пациенток.
В больнице Читы беременную девушку положили на кушетке в холле Краевой клинической больницы. Об этом сообщила мать беременной женщины сайту zabnews.ru.
24 июля женщина поступила в больницу, и на сутки ее разместили в холле. После этого для нее нашлось место в палате. Министерство здравоохранения Забайкальского края объяснило это высоким потоком пациентов. В свою очередь, высокий поток пациентов образовался из-за плановой дезинсекции и ремонта в Забайкальском краевом перинатальном центре.
Впоследствии беременная отказалась от госпитализации. Сейчас она на последних сроках беременности, уточняет ее мать.
Напомним, в июле 2022 года губернатор Осипов пригласил в Забайкалье туристов с любым доходом. Он отметил, что развитие туризма в регионе позволит не только наладить интеграцию между разными уголками России, но и даст возможность предоставить жителям Забайкалья новые рабочие места.
Также стало известно, во сколько туристам и жителям Забайкальского края обойдется отдых в регионе. Так, например, самый дорогой тур по Забайкалью стоит 39 тысяч рублей. Самый дешевый – 350 рублей, правда, включает в себя он только пешие прогулки по Чите – столице края.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают