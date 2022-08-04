Беременную пациентку положили в коридоре больницы в Чите

Фото: Telegram-канал «Сейчас в Чите»

Беременная девушка целые сутки лежала в холле больницы из-за большого потока пациенток.

В больнице Читы беременную девушку положили на кушетке в холле Краевой клинической больницы. Об этом сообщила мать беременной женщины сайту zabnews.ru.

24 июля женщина поступила в больницу, и на сутки ее разместили в холле. После этого для нее нашлось место в палате. Министерство здравоохранения Забайкальского края объяснило это высоким потоком пациентов. В свою очередь, высокий поток пациентов образовался из-за плановой дезинсекции и ремонта в Забайкальском краевом перинатальном центре.

Впоследствии беременная отказалась от госпитализации. Сейчас она на последних сроках беременности, уточняет ее мать.

Напомним, в июле 2022 года губернатор Осипов пригласил в Забайкалье туристов с любым доходом. Он отметил, что развитие туризма в регионе позволит не только наладить интеграцию между разными уголками России, но и даст возможность предоставить жителям Забайкалья новые рабочие места.

Также стало известно, во сколько туристам и жителям Забайкальского края обойдется отдых в регионе. Так, например, самый дорогой тур по Забайкалью стоит 39 тысяч рублей. Самый дешевый – 350 рублей, правда, включает в себя он только пешие прогулки по Чите – столице края.