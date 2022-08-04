Корпоратив на Обском море и музыкальный концерт — что придумывают IT-компании, чтобы развлечь сотрудников

Фото: Компания Контур

Федеральный IT-разработчик устроил огромный корпоратив на берегу Оби. Для сотрудников устроили пенную вечеринку, танцы и музыкальный концерт. Рассказываем, как это было.

В воскресенье сотрудники отделов продаж и техподдержки из IT-разработчика Контур отправились на природу. На базе «Зеленый остров» установили сцену, развернули площадки для игр и организовали зону для пикника. Весь выходной на празднике шли творческие мастер-классы, танцевальные программы и спортивные состязания. В Контуре такие масштабные развлечения — часть корпоративной культуры. Мероприятия помогают сотрудникам отвлечься от работы, сблизиться с коллегами и набраться сил перед новой рабочей неделей.

На фестивале собрались удаленные сотрудники и те, кто работает в офисе. Они вместе участвовали в активностях: вязали пледы, рисовали с помощью техники «эбра», разукрашивали магниты и значки.

Я работаю в Контуре удаленно уже несколько лет, с коллегами общаюсь по видеосвязи. Это мероприятие стало для меня глотком свежего воздуха — мы увиделись с ребятами вживую, вместе позанимались чем-то необычным и новым. Я почувствовала свою причастность к команде, еще раз прониклась нашим общим делом. После праздника вернулась отдохнувшей, и в рабочую неделю ворвалась с новыми силами, — поделилась Софья Дыбцева, ведущий специалист техподдержки Контура.

Не обошлось и без спорта. На корпоративе сотрудники позанимались йогой, потанцевали бачату, постреляли из лука и даже искупались в реке. За участие в активностях сотрудникам давали жетоны, которые в конце летнего праздника можно было обменять на подарки — термокружки, кепки, футболки и толстовки в фирменном стиле Контура.

Анастасия Перфильева, новичок в отделе продаж, рассказала, как мероприятие помогло ей влиться в команду и сблизиться с коллегами:

Я работаю в Контуре всего два месяца, и корпоративная культура нашей компании не перестает меня удивлять. Летний праздник помог мне узнать коллег поближе и познакомиться с ребятами из других отделов, обменяться опытом и вместе отдохнуть. Мы вместе с командой сыграли саундтрек к одному из фильмов Тарантино, хотя многие из нас до этого никогда не держали в руках музыкальные инструменты. Сейчас мне не кажется, что я пропускаю лето на работе. Наоборот, благодаря таким классным мероприятиям в Контуре я могу и отдохнуть, и попробовать что-то новое, и получить заряд энергии перед рабочей неделей.

В Контуре не только проводят развлекательные мероприятия, но и в целом заботится о сотрудниках. Например, каждый специалист через год работы может подключить добровольное медицинское страхование и лечиться в платных медцентрах за счет компании. Контур также частично компенсирует затраты на питание и поддерживает сотрудников в занятиях спортом. Контур — среда для развития профессионалов и в компании проводят внутренние развивающие курсы, устраивают конференции и мастер-классы. Здесь можно получать дополнительные навыки и развиваться в карьере.

Сейчас в Контуре открыто сразу несколько вакансий. Одна из них — менеджер по продажам, а другая — консультант техподдержки. Вы можете устроиться на любую из этих позиций без опыта, получить нужные навыки внутри компании и вырасти по карьерной лестнице. Чтобы попасть в Контур, переходите по ссылкам на сайт компании и откликайтесь на понравившуюся вакансию.