Мэрия Новосибирска проиграла суд о компенсации 293 миллионов за спорткомплекс лицея №22

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Кассационная инстанция поставила точку в деле о строительстве спорткомплекса лицея "Надежда Сибири": за несостоявшуюся и состоявшуюся стройку мэрия Новосибирска заплатит 293 миллиона рублей.

Апелляционную жалобу мэрии рассмотрели в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа. В Тюмени чиновники администрации города пытались обжаловать решение новосибирской инстанции. Об этом сообщает atas.info.

Напомним, арбитражный суд Новосибирской области постановил, что мэрия должна заплатить ООО "АльянсСтрой" 293 миллиона рублей за почти достроенный спорткомплекс. который был передан лицею "Надежды Сибири".

Однако и суд в Тюмени подтвердил решение о необходимости этой компенсации. Представители ООО "АльянсСтрой" смогли доказать, что из-за нарушения первичной договорённости компания понесла значительные убытки.

Скандал вокруг этой стройки длится с 2019 года. Тогда, согласно договорённости с мэрией Новосибирска, ООО "АльянсСтрой" должен был построить для лицея спорткомплекс, а параллельно воткнуть рядом бизнес-центр. Это вызвало волну недовольства общественности, и мэрия отозвала разрешение на строительство этого здания.

А вот спорткомплекс в результате был достроен на 95%, за него в суде и требовал деньги застройщик.