Настоящий удар для родителей школьников: что известно о выплате 10 000 к школе в 2022 году

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Родители все ещё остаются в ожидании информации о повторении прошлогодней выплаты на детей, чтобы подготовиться к новому учебному году. Стоит ли ещё надеться на положительное решение от государства – выяснил Сиб.фм.

Какова вероятность, что выплаты для школьников анонсируют вновь?

Ежегодно цены на товары для школы только растут. На этот раз цены поднялись из-за санкций. Школьная и спортивная форма, а также канцелярия некоторым стала не по карману. Как выяснили эксперты, на принадлежности в 2022 году у родителей на одного ребенка-ученика уйдет около 20 000 рублей. А нужная техника для учебы (ноутбуки, компьютеры) рекордно подорожали и уже не по силам практически каждому пятому родителю.

В прошлом году глава страны Владимир Путин заявил о введении системы поддержки семей с детьми. Это значит, что ежегодно родители будут получать различные пособия с рождения до совершеннолетия ребенка. Сейчас их получают категории от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Также до 3 лет. Два года подряд родители получали школьные выплаты, их зачисляли уже в августе. На данный момент информации о них нет, однако всё ещё может поменяться. Можно также предположить, что если не будет пособий на подготовку к учебе, то позже могут появиться другие значимые меры поддержки для семей с детьми.

Кто может претендовать на школьные выплаты?

Пособие к 1 сентября получал каждый школьник от 6 о 18 лет, а также дети до 23 лет, которые проходят обучение по общей средней программе из-за проблем со здоровьем. На 10 000 рублей родители покупали рюкзаки, учебники, тетради, форму и т.д.

Какие пособия есть для детей школьного возраста сейчас?

Ежегодно семьи с детьми от 8 до 17 лет получают выплаты в размере 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума. В среднем выходит от 6500 до 13 000 рублей. Некоторые родители рационально используют эти деньги – откладывают на учебу ребенка и его потребности. В частности, закупают для него одежду и технику к учебе.

Кроме того, в каждом регионе существует адресная поддержка семей с детьми от Минсоцразвития. Им выделяют до 5000 рублей к учебному году.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Госдуме поддержали необходимость выплаты к 1 сентября. Как семьям с детьми можно получить материальную помощь, а также какие выплаты положены многодетным семьям.

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