Цена квадратного метра в новостройках Новосибирска выросла на 16,7% в 2022 году

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По данным Новосибирскстата, средняя цена квадратного метра по всем типам квартир выросла на первичном рынке за первое полугодие на 16,7%.

В 2022 году себестоимость строительства росла в 2 раза медленнее цен на новостройки. По данным Новосибирскстата, средняя цена квадратного метра по всем типам квартир выросла на первичном рынке за первое полугодие на 16,7%.

За это же время цены на основные строительные материалы, детали и конструкции выросли на 8,2%. Рост номинальной заработной платы и тарифов на автомобильные перевозки был ниже 10%.

По отдельным позициям идёт снижение, цена на арматуру снизилась за полугодие в регионе на 22%.

Как отмечает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, такая же ситуация наблюдается по России в целом. Росстат показывает опережающий рост и по итогам полугодия, и к июню 2021 года. За год цены на первичном рынке РФ выросли на 31%, а на строительные материалы на 14%.

"Во втором квартале 2022 года динамика роста цен по данным Новосибирскстата существенно замедлилась. В среднем за второй квартал стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 6%, в том числе на квартиры улучшенного качества на 10%, а на элитные квартиры снизилась на 2%", — уточнил Николаев.

Цена квадратного метра на вторичном рынке выросла в первом полугодии на 8,1%, при этом рост происходил в 2 раза медленнее чем в новостройках.

Во второй половине года основным критерием выбора квартир в новостройках станет соотношение цена-качества. Покупатели будут обращать внимание на местоположение объекта, социальную инфраструктуру, благоустройство и экологию.