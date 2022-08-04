Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

недвижимость общество

Цена квадратного метра в новостройках Новосибирска выросла на 16,7% в 2022 году

Фото Цена квадратного метра в новостройках Новосибирска выросла на 16,7% в 2022 году
Фото Цена квадратного метра в новостройках Новосибирска выросла на 16,7% в 2022 году

Фото Максима Николаева / Сиб.фм

По данным Новосибирскстата, средняя цена квадратного метра по всем типам квартир выросла на первичном рынке за первое полугодие на 16,7%.

В 2022 году себестоимость строительства росла в 2 раза медленнее цен на новостройки. По данным Новосибирскстата, средняя цена квадратного метра по всем типам квартир выросла на первичном рынке за первое полугодие на 16,7%.

За это же время цены на основные строительные материалы, детали и конструкции выросли на 8,2%. Рост номинальной заработной платы и тарифов на автомобильные перевозки был ниже 10%.

По отдельным позициям идёт снижение, цена на арматуру снизилась за полугодие в регионе на 22%.

Как отмечает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, такая же ситуация наблюдается по России в целом. Росстат показывает опережающий рост и по итогам полугодия, и к июню 2021 года. За год цены на первичном рынке РФ выросли на 31%, а на строительные материалы на 14%.

"Во втором квартале 2022 года динамика роста цен по данным Новосибирскстата существенно замедлилась. В среднем за второй квартал стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 6%, в том числе на квартиры улучшенного качества на 10%, а на элитные квартиры снизилась на 2%", — уточнил Николаев.

Цена квадратного метра на вторичном рынке выросла в первом полугодии на 8,1%, при этом рост происходил в 2 раза медленнее чем в новостройках.

Во второй половине года основным критерием выбора квартир в новостройках станет соотношение цена-качества. Покупатели будут обращать внимание на местоположение объекта, социальную инфраструктуру, благоустройство и экологию.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

67965
Выплата к школе 10 000 рублей: будет или нет в 2022 году - окончательное решение
15421
День ВДВ 2 августа 2022 года: новые красивые открытки в стихах и прозе
11221
"Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля
10893
В 2022 году пенсионеры впервые получат 13-ю пенсию
10542
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
8076
13-я пенсия: российских пенсионеров обрадовали новой выплатой в декабре 2022
7461
Успеть на растущую луну: календарь стрижек на август 2022