В Новосибирске задержали банду из 13 сутенёров с миллионом рублей

Фото: скриншот с оперативной съёмки

Оперативники уголовного розыска прикрыли деятельность сети подпольных борделей: 13 сутенёров вовлекали жительниц Новосибирска в занятие проституцией, а руководила всем этим женщина.

Организовала этот бизнес 41-летняя жительница Новосибирска. В помощники себе набрала 13 человек в возрасте от 34 до 44 лет. Роль каждого была чётко расписана: 8 мужчин были и водителями, и охранниками, а пять женщин – администраторами и менеджерами.

"Сотрудниками полиции установлено, что с 2015 по июль 2022 года задержанные вовлекали в занятия проституцией жительниц Новосибирской области и соседних регионов. Посредством объявлений в сети Интернет, а также распространения визитных карточек, подозреваемые предлагали услуги интимного характера клиентам гостиниц и саун, а также предоставляли съемные квартиры", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Оперативники побывали на квартирах, где работали "девочки". По адресам изъяли 40 банковских карт. средства контрацепции, около тысячи визитных карточек, записи «теневых» бухгалтерских учётов, а также денежные средства в сумме свыше 1 миллиона рублей, 150 долларов США и 2 тысяч сирийских фунтов, которые, предположительно, были получены в результате противоправной деятельности.

"Следователями ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», – добавили в пресс-службе главка полиции. -

В отношении 13 задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще одна из участниц группы заключена под стражу".

Следователи продолжают работать с задержанными, а проститутки дают показания.