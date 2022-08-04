Вирус не отступает: какие меры необходимы, чтобы минимизировать последствия шестой волны COVID-19

Фото предоставлены компанией Imbian Lab

Редакция Сиб.фм провела обзор тест-систем, чтобы разобраться в их видах и принципах работы, а также в каких случаях можно их использовать.

После отмены антиковидных мер тема коронавируса отошла на второй план, но не ушла совсем: врачи продолжают фиксировать случаи заболевания у взрослых и детей, проводится вакцинация и ревакцинация. Эксперты сомневаются, что вирус больше не будет мутировать, и рассуждают о шестой волне COVID-19.

Боясь заразиться, люди стали чаще обращаться в поликлиники, но врачи говорят, что в этом нет необходимости — посещать их кабинеты достаточно 2-3 раза в год на осмотр или при острой необходимости. В случае с ковидом, теперь узнать его наличие можно в домашних условиях благодаря тестам для быстрой диагностики. Разобраться в том, какой тест и для чего нужен, нам помог разработчик и производитель медицинских тест-систем «ИМБИАН ЛАБ» из Сибири.

Зачем иметь экспресс-тест в домашней аптечке?

Раньше экспресс-тестами пользовались только врачи, но результат далеко не всегда приходил быстро — лабораторные исследования биоматериала занимали время и ответ приходил через 3 дня. Благодаря простоте процедуры, сделать тест можно дома в режиме «здесь и сейчас» (результат готов через 15-20 минут) и экстренно принять меры.

Тест-кассеты станут верным помощником людям, которые часто ездят в командировки и по долгу службы много общаются с разными людьми, не хотят заражать пожилых родственников, а также ценят время и собственные силы в заботе о своем здоровье и о самых близких.

Все диагностические системы Imbian заверены в Росздравнадзоре, подходят для всех возрастов. Они 100% чувствительны и специфичны, то есть настроены только на белки COVID-19, поэтому нет риска ошибиться с диагнозом в конкретном анализе. Такой тест стоит сделать себе и ребенку после поездки куда-либо, перед визитом бабушек и дедушек, а также перед прививкой — возможно, с ней стоит подождать.

Какие есть тесты на COVID-19?

1. Экспресс-тест на выявление антигена к COVID-19.

Работает аналогично ПЦР-тесту. Инфекционный процесс начинается после попадания в клетки вируса через верхние дыхательные пути, затем следует быстрое размножение вируса. Мазок из носа или рта специальным ватным зондом поможет понять — болен человек ковидом или нет. Тест «ИМБИАН» распознает все известные штаммы — и «стелс», и «омикрон». Настроен он очень точно: если коронавирус только попал в организм и не успел размножиться либо пациент пошел на поправку — полоска будет блёклой. В разгар заболевания индикатор будет иметь насыщенный цвет, яркость зависит от концентрации вируса. Тест показывает результат не более, чем за 10-15 минут.

2. Экспресс-тест на выявление антител к COVID-19.

Система позволяет выяснить болен человек или переболел недавно, чтобы понять, нужно ли обследоваться и принимать восстанавливающую терапию. Комплект экспресс-диагностики рассчитан на определение двух наиболее популярных антител IgG/IgM к коронавирусу в образцах сыворотки, плазмы или крови. Допустим, вы чем-то болели в командировке или на отдыхе. Продуло вас под кондиционером или виноват COVID — как раз на этот вопрос и ответит тест на антитела.

Трактовать результаты стоит следующим образом:

Если IgM (+) обнаружены, а IgG (–) нет — это ранняя стадия инфекции, иммунитет только начал поиск защитного решения. В этом случае следует дополнительно сделать тест ИМБИАН-SARS-CoV-2 Ag ИХА (на антиген к COVID-19) и повторить тест на антитела позже, чтобы убедиться в том, что иммунный ответ найден.

Если IgM (–) не обнаружены, IgG (+) обнаружены — это свидетельствует о перенесенном ранее COVID-19. Уделите внимание здоровью на будущее.

Если IgM (–) не обнаружены, IgG (–) не обнаружены — у тестируемого нет антител. Здесь нужно обратить внимание: если нет признаков заболевания, значит пациент еще не встречался с вирусом COVID-19 или перенес COVID давно и антитела исчезли. Чтобы не заразиться повторно, поддерживайте иммунитет, здоровый сон и водный баланс.

Если признаки заболевания есть, то возможно вирус уже попал в организм, а иммунитет еще не среагировал на антиген. Здесь также стоит сделать тест на антиген к COVID-19 или тест Imbian «COVINFLUENZA Ag тест» на выявление антигенов гриппа А/В и COVID. Также повторить тест на антитела позже, чтобы быть уверенным в наличии иммунного ответа.

3. Экспресс-тест на наличие вируса гриппа А и В или COVID-19.

Новый вид тестов — первая созданная в России система, которая за 10 минут с точностью 98,6% определяет, болен человек гриппом или COVID-19, либо же у него эти инфекции отсутствуют. Сделать такой тест можно при первых признаках недомогания или в острой фазе заболевания пациентам любого возраста в любой точке страны при любых обстоятельствах. Отталкиваясь от результата, можно выбирать тактику лечения. Ведь эффективность терапии чаще всего зависит от правильного и своевременного врачебного диагноза.

«Мы создавали тест в течение полутора лет. На исследования было направлено порядка пяти миллионов рублей. Нам удалось сделать удобную тест-систему, которая выявляет грипп А и В, а также все известные штаммы COVID-19, включая «омикрон» и «стелс». Если появится его новый штамм, мы будем проводить дополнительные клинические испытания», — говорит генеральный директор компании «ИМБИАН ЛАБ» Вероника Осипова.

Когда делать тесты?

Все три теста от «ИМБИАН» удобны и просты в использовании, их можно купить в аптеке и держать под рукой. Коронавирус может протекать незаметно на фоне ОРВИ, а может неожиданно заявить о себе пневмонией и острой легочной недостаточностью. Сделать тест стоит, если вы чувствуете боль в горле, температуру и общее недомогание или в следующих ситуациях:

Поехал в гости к пожилым родителям и хочу знать, что не везу им заразу и не подвергаю опасности их здоровье;

Заболел ребенок или занемог сам. Важно сделать тесты на антиген, антитела или на грипп А и В и COVID-19, чтобы исключить коронавирусную инфекцию.

Вернулся из отпуска или командировки. Во время поездки чувствовал себя нехорошо. Чтобы знать, идти к врачу или нет, стоит сделать экспресс-тест. При отсутствии подозрительных симптомов, также не будет лишним провести диагностику — помните, что вирус может не давать о себе знать.

Подошел срок ревакцинации: сделать тест на антитела, чтобы понимать концентрацию вируса в организме и целесообразность прививки.

Контактировал с заболевшим. Тест-система позволит обрести спокойствие и даст знать, что вы не заразились, или же станет оповещением о том, что нужно начать лечение.

Если отправляете ребенка в лагерь или поездку с классом в другой город, важно исключить раннюю стадию гриппа или COVID-19, чтобы он не разболелся в дороге.

Что важно сделать перед тестом?

Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке или сайте производителя, она простая и понятная. Если алгоритм будет соблюден, точность результата теста составит 99,9%.

Разработчик тест-систем советует не есть, не пить, не курить и не принимать лекарства за 2 часа до теста. То же самое касается промывания носа и аэрозолей для горла — из-за них результат может быть неточным.

О компании

«ИМБИАН» существует с сентября 2019, специализируется на разработке и производстве диагностических наборов реагентов иммуноферментного (ИФА), иммунохроматографического (ИХА), иммунохемилюминисцентного (ИХЛА) анализа, а также методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Компания разрабатывает наборы для выявления инфекций, передаваемых половым путем, урогенитальных инфекицй, гельминтов, TORCH инфекции (ВИЧ, токсоплазмос, сифилис, гепатит В и С, ветряная оспа или ветрянка, краснуха, цитомегаловирус, герпес I и II типа), поксвирусов (натуральная оспа, оспа обезьян, оспа коров, осповакцина).

На производственной базе «ИМБИАН» выполняется весь технологический цикл производства и контроля качества диагностических наборов реагентов. Производство Imbian находится в Наукограде поселка Кольцово Новосибирской области и в особой экономической зоне «Технополис Москва» г. Зеленоград.

Весной 2022 года «ИМБИАН ЛАБ» оформила 44-е регистрационное удостоверение и получила международный сертификат СЕ (сертификат, подтверждающий соответствие качества продукции требованиям европейского законодательства). Сейчас процесс регистрации проходят 7 диагностических тест-систем, 14 в процессе технических и клинических испытаний и более 73 в процессе разработки.

За это время компания «ИМБИАН ЛАБ» заслужила доверие и прочно укрепилась в качестве надежного производителя и поставщика диагностических наборов в минздравы, государственные и частные организации, центры СПИДа и лаборатории разных регионов России и другие страны: Вьетнам, Ирак, Индию, Казахстан, Узбекистан, Украину, Таджикистан, Кыргызстан и Азербайджан.

Экспресс тесты «ИМБИАН» позволяют вывести на кардинально новый уровень диагностику и профилактику многих инфекционных заболеваний. Высокий уровень точности результатов позволяет людям эффективнее заботиться о своем здоровье.

Наличие теста-помощника в семейной аптечке позволит принимать обоснованные решения в отношении собственного здоровья и при необходимости внести коррективы в планы на отдых или работу.

Подробную информацию о тест-системах можно узнать на сайте компании Imbian Lab.